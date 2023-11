“Si no cobramos la diferencia, no podemos trabajar”, afirman los bioquímicos sobre el cobro de un plus

Mediante un comunicado la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) anunció que implementarán un copago para usuarios de medicina prepaga, siendo este “plus” por los retrasos en los aumentos de las tarifas que las financiadoras de servicios de salud privados pagan a los prestadores.

Al respecto del anuncio de este cobro extra el presidente de la Asociación Bioquímica de Salta, Julio Oulier, estuvo dialogando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde comentó los pormenores que están atravesando, la cual se agravó tras las elecciones PASO donde la devaluación fue contundente en su realidad y en los incrementos que sufrieron en los insumos importados que, sí o sí, deben tener para atender a la gente.

“Tras las PASO quedamos con una devaluación marcada, toda la población la sufrió pero a nosotros nos impactó en las importaciones, reactivos, que todos son importados, con aumentos del 30% apenas fue la devaluación”, rememoró agregando que los valores no bajaron, incluso con los vaivenes en la cotización de dólar.

“Venimos con aumentos marcados, con la última suba en los reactivos llegamos al 138% en una marca, en otras ya tenemos aumentos programados del 50%”, compartió algunos datos recalcando que tales incrementos “hacen insostenible” la realidad de los laboratorios, sumando aristas como alquileres y sueldos.

A esto mencionó los atrasos de las obras sociales y de las prepagas, diciendo que éstas, si bien venían “sosteniendo esta crisis”, tras las elecciones ya no hubo equiparación y ahora “estamos sufriendo” estos incrementos. Mientras tanto en Salta se resolvió una ‘ecuación’, donde se saca un valor promedio que se equipara y se obtiene la diferencia que tiene que pagar el afiliado.

“Las obras sociales más grandes son las que no está acompañando y es ahí donde nos hace ruido”

Por último Oulier reconoció que hay una molestia en las personas ante este plus “pero si el laboratorio no cobra la diferencia, no se puede trabajar; nos ofrecieron poner categorías A y B pero aunque venga un paciente PAMI, Osde o quien venga, nosotros usamos la misma jeringa, no es que usamos una ajuga de menor calidad, nosotros buscamos mantener la salud”, espetó para concluir.