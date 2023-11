La estremecedora confesión del asesino de la referente trans: "Ya te extraño"

La pareja de la referente de la comunidad trans Diana Zoe López García, asesinada el pasado sábado en un hotel del barrio porteño de Balvanera, confesó haber cometido el crimen en sus redes sociales. Allí, justificó el hecho por "el alcohol y las drogas", intentó culpar a la víctima por lo sucedido, a la vez que manifestó amarla y extrañarla.

"No me voy a hacer el inocente, pero la culpa la tenemos los dos. Mi corazón hoy llora", publicó Fabián Villegas, de 38 años, en Facebook el pasado sábado a las 23.32, horario en el que supuestamente ya estaba detenido por el asesinato de López García, de 47.

Villegas se comunicó al 911 a las 16.15 del sábado para informar que había apuñalado a López García durante un incidente en un habitación del hotel de la calle México al 2300.

En la publicación, el hombre afirmó extrañar y recordar "hermosa como siempre" a López García, y señaló que la causa para consumar el asesinato fueron "las drogas y el alcohol". "Fue tomar días y días. Después nos confundimos y yo me confundí más que vos", relató Villegas.

A continuación, el confeso transfemicida indicó que habían mantenido discusiones con la víctima en los días previos, donde afirmó que "los dos tuvimos la culpa".

"Los dos empezamos. Yo muchas veces me iba del hotel para no pelearnos. El domingo pasado también me fui porque nos peleábamos. Ella se enoja. Me quería pegar, gritaba en el hotel. Yo no quise que pase todo lo que pasó. Yo la amo", continuó.

En otra publicación, Villegas explicó su versión de cómo ocurrieron los hechos: "Estábamos bien copeteados y después nos levantamos la mano. Cuando quise parar, el corte en la pierna ya era tarde. Yo te voy a ir a buscar al cielo bebé". Finalmente, el hombre escribió: "Te pido perdón bebé, que descanses en paz. Te amo, ya nos vamos a ver".

Villegas será indagado hoy en el Palacio de Tribunales como presunto autor de un "homicidio agravado".

El hombre fue trasladado esta mañana a la alcaldía de la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que funciona en los Tribunales de la calle Talcahuano 550 para ser indagado.

La causa está en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 42, que es subrogado por el juez Marcos Fernández, y del fiscal 21 del mismo fuero, Carlos Alberto Vasser.

Quién era Diana Zoe López García

Diana Zoe López García fue asesinada por su pareja el sábado en el hotel "Paraíso" de la calle México 2350 del barrio porteño de Balvanera. Según trascendió, fue el propio Villegas quien se comunicó al 911 para reportar que había matado a su pareja, durante un incidente en la habitación 36 del hotel.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 3B de la Policía de la Ciudad se desplazaron al lugar y encontraron a López García ya sin vida, con una herida punzo cortante en la ingle. Personal del SAME constató su fallecimiento.

Las fuentes indicaron que la lesión mortal fue producida por un cuchillo tipo tramontina - secuestrado en la causa-, con el que el asesino le cortó la arteria femoral a la víctima.

López García tenía 47 años y era oriunda de la provincia de Salta. Se desempeñaba como presidenta del Hotel Gondolín, un establecimiento ubicado en Aráoz 924 de la zona de Villa Crespo, que alberga a la comunidad travesti/trans. Asimismo, trabajaba en el comedor de la Casa Rosada desde el 2021, luego de la promulgación de la Ley de Cupo Travesti Trans.

Ayer, amigas y conocidos de la referente trans se refirieron a ella como "la gran madre de una enorme familia, con muchísimas hijas y sobrinas" a raíz de su labor como presidenta en el Hotel Gondolín y destacaron su vocación por "acompañar, escuchar y comprender".

Por su parte, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, sostuvo en su cuenta de X que "a Zoe López la mató brutalmente su pareja. Era la administradora del Hotel Gondolín, un hogar que salvó la vida de cientos de compañeras".

"Nos invade la bronca, la indignación y la injusticia. Fue travesticidio. Y desde el @mingenerosar vamos a insistir para que haya justicia", agregó. /Minuto Uno