Impactante velorio dentro de un boliche: tragos y cumbia alrededor del cajón

Despedir a un ser querido puede llegar a ser una situación compleja, ya que cada persona atraviesa el duelo de una manera diferente. En general, los velorios son momentos de profundo dolor y angustia, aunque existen algunas excepciones.

En este caso, se compartió un video en el que se muestra un homenaje en pleno boliche, donde amigos y familiares bailan alrededor de un ataúd. Las escenas dejaron en shock a los usuarios y se hizo viral rápidamente.

La impactante ceremonia que recorrió las redes se trata de un velorio que ocurrió en el municipio de La Unión en El Salvador. Allí, sus familiares y amigos aseguraron que la particularidad del evento se debió a que al fallecido le gustaba salir de fiesta y “era su último deseo” despedirse al ritmo de la música.

En las insólitas imágenes, se puede ver una ronda de personas alrededor de un ataúd de madera blanca con detalles plateados, cuyos detalles destacan bajos las luces de colores de la discoteca.

Al comienzo del video, una mujer se acerca para dar su “último adiós” y comienza a bailar una cumbia de forma alegre mientras sus familiares la alientan a seguir la danza. Como en cualquier fiesta, los invitados se divierten y toman tragos. En el fondo, se puede ver una pantalla donde un proyector va pasando fotos del difunto y videos musicales de las canciones que le gustaba.

La sorprendente escena fue compartida en las redes sociales, en donde se hizo viral al punto de ser compartida en varios medios del mundo. Ante la inusual despedida, miles de usuarios dejaron su opinión con respecto a la decisión de sus seres queridos.

Por un lado, estuvieron quienes repudiaron el homenaje y expresaron su desacuerdo: “Me parece un montón”, “Ya se están pasando”, “La fiesta es solo para la vida”, “Ni así lo dejan descansar”, “Ya están haciendo cualquier cosa, no tienen respeto por los muertos”.

Sin embargo, la mayoría de los internautas apoyaron el festejo y defendieron el deseo del fallecido: “Muchas personas piensan que un velorio es tristeza. No se dan cuenta que el que se fue solo quiere que sean felices y vivan tanto como él...”, “Cuando me muera no diré nada, pero habrá señales”, “Si no me despiden así, no quiero nada”, “Cada quien se despide a su manera”. /TN