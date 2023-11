¿Obra pública cero? Para Olmedo, no se puede pagar con el hambre del pueblo

Luego que las urnas consagraran a Javier Milei como nuevo presidente de los argentinos, Alfredo Olmedo, referente de La Libertad Avanza en Salta, se refirió a la propuesta del presidente electo, quien anticipó que cuando asuma empezará “recortando la obra pública y llevándola a cero”

“Lo primero que rescato es que no miente, porque la realidad es que el país no tiene más plata, y si sigue mintiendo es vivir en una mentira”, sostuvo en primer lugar.

Seguidamente, señaló que no se puede hacer obras a costa del hambre del pueblo. “Nosotros tenemos que vivir con lo que tenemos, porque si no, vamos a vivir quebrados, el hambre del pueblo va a terminar pagando esa obra y creo que no es justo, que es lo que está pasando hoy en día”, enfatizó.

No obstante, se diferenció al marcar que “le encantaría que se terminen las obras que ya se están realizando”. “Lo voy a plantear, uno no puede paralizar ruta 9/34”.

“Tenemos un nuevo país, acá hay que probar laburando”

Sobre los “ñoquis de La Cámpora”, dijo que “el que demuestre que estuvo trabajando, va a continuar, el que sea ñoqui se va a la casa”. “Si no demuestra dónde está trabajando, no tiene otra alternativa. Una persona que viene percibiendo un sueldo sin ir a trabajar, sabe que está de arriba”, sostuvo.

Para finalizar, sostuvo que desde Ahora Patria tomaron la decisión de limpiar la provincia de carteles políticos. “Por decisión de nuestro partido, estamos limpiando toda la ciudad, los carteles que pusieron los otros, no nosotros, en la vía pública, hay que limpiar la política en Salta”, concluyó.