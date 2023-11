Picada mortal en Av. del Carnaval: “No tenían reglas”, dijo un testigo

En la Sala I del Tribunal de Juicio continúa la audiencia de debate seguida contra dos sujetos imputados por homicidio simple con dolo eventual (dos hechos), en perjuicio de F. G. L. y R. N. N., ambos de 21 años.

Hoy declararon amigos de las víctimas, presentes en el lugar del hecho, y una perito del Gabinete de Medicina del CIF.

El juicio unipersonal es presidido por el juez Javier Aranibar. Continuará los días 28, 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Por el Ministerio Público interviene el fiscal penal Leandro Flores.

El hecho investigado ocurrió el 10 de diciembre de 2021 en la avenida del Carnaval, ubicada en zona sur de la ciudad de Salta. Según consta en la causa, los dos damnificados perdieron la vida por una colisión entre motocicletas que corrían “picadas” en esa avenida.

Uno de los testigos que declararon hoy –amigo de una de las víctimas- sostuvo que se enteró por un grupo de Whatsapp que esa noche varios chicos se iban a reunir en el Corsódromo para andar en moto.

En su declaración –advertido por el fiscal acerca de una posible contradicción- ratificó lo dicho en la etapa investigativa, cuando señaló que su amigo F. G. L. había salido en “picada” compitiendo con uno de los acusados y, por detrás, había partido el otro imputado compitiendo con R. N. N., la otra víctima.

Dijo que las picadas “no tenían reglas”, pero indicó que las carreras comenzaban donde están los postes blancos de la avenida del Carnaval y que los competidores llegaban hasta el final y volvían. Señaló que, en este caso, las motos se cruzaron a mitad de camino y chocaron. Manifestó que todos los que estaban ahí presenciando las “picadas” sabían que dos motos habían salido y tenían que volver, pero los competidores que partieron en segunda instancia se apuraron.

El testigo dijo que había poca iluminación en el sitio donde ocurrió el impacto. No pudo recordar con precisión cuál moto tenía la luz encendida y cuál no. En fiscalía había mencionado -en su primera declaración- que los dos primeros competidores que partieron no tenían luces.