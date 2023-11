Para los perezosos: Si no buscan sus DNI hasta fin de año, los mandarán a destruir

Esta noticia es para aquellos que dejaron pasar los días, las semanas y casi el año que se va terminando, pero no retiraron sus documentos del Registro Civil. Es que tendrán unas semanas más de plazo para que puedan acercarse a las oficinas y retirarlo, antes que los devuelvan.

La subsecretaria del organismo, Fernanda Ubiergo, anticipó que habrá chance hasta el 31 de diciembre para retirar los ejemplares de mayores y menores que ya cumplieron un año de espera en las oficinas que el organismo posee en toda la provincia.

Esto es en base a una normativa del RENAPER; según precisó. “La normativa es clara, todos los ejemplares que se tramitaron en nuestras oficinas y que ya cumplieron un año deben devolverse al organismo nacional para su destrucción”, aseveró.

En este punto dijo que no deja de sorprender la cantidad de identificaciones que aguardan a sus dueños. “Nos sorprende que de los cinco mil ejemplares que tuvimos para retirar antes de las elecciones solamente se retiraron alrededor del 10% del total. El DNI es muy importante, no tan sólo para votar, sino para la vida diaria”, llamó la atención a aquellos remolones que no se acercaron.

“Aquellas personas que no retiraron su DNI tendrán que volver a solicitarlo abonando el costo correspondiente”

Como si fuera poco, se enfatizó que en la sede central existen alrededor de 800 ejemplares de DNI y 100 pasaportes en condiciones de ser devueltos a la autoridad nacional. Oficinas y delegaciones del interior poseen también, en menor proporción, ejemplares para devolver al organismo nacional. Por ello, se solicita a los ciudadanos que realizaron el trámite de gestión de DNI, pasar a buscarlos antes que sean devueltos.