Denunció a su sobrino por golpearla y amenazarla: "Él se macha y me pega"

Un tormento es el que está viviendo una vecina de la localidad de Embarcación quien denunció a su sobrino por los golpes que éste le propinaría cuando se alcoholiza, por las amenazas que también le realizó, pidiendo por favor que alguien la ayude al no querer soportar más la violencia que vive.

Lucía María es el nombre de esta mujer quien, en diálogo con el medio UVC 10 apuntó contra su sobrino, de nombre Marcelo, quien indicó que él "toma mucho, no se controla en la bebida, cuando él se macha me falta el respeto, le digo que se vaya a dormir pero no me hace caso y me pega".

Según narró, ella se hizo cargo de criar y cuidar a sus sobrinos en una casa que, enfatizó, es de su pertenencia. También dijo que Marcelo vivió en su terreno durante muchos años, dándole la oportunidad de alojarse ahí por lástima, pero él le habría retribuido su ayuda con agresiones físicas.

La más reciente fue cuando ella, estando mal de salud por problemas de presión alta, recibió a otra de sus sobrinas quien fue a cuidarla, pero él apareció y la enfrentó. También indicó que para el día de la madre, él la golpeó en la espalda y la amenazó. Si bien no lo había denunciado anteriormente, ahora sí lo hizo, cansada de las agresiones.

"Yo trabajo de doméstica pero ya no puedo trabajar, hace 2 meses que no trabajo, y él en lugar de ayudarme se dedica a beber; quiero que le busquen un lugar para él, yo ya no quiero renegar, ya perdí a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, mi hijo está grave... ya no quiero renegar", reiteró.

Su sobrina también habló con este medio donde apuntó contra el supuesto agresor. "Él es muy mal agradecido con la tía, todos los vecinos saben de nuestra vida, si vuelve a entrar, tememos por la vida de ella", alertó su preocupación.