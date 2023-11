¡Cuidado! Alertan que la plaza 9 de Julio está llena de “peligros eléctricos”

Tema que sigue siendo eje de debate y polémicas es la intervención en la plaza 9 de Julio, entre la defensa de la Municipalidad de Salta por las refacciones y obras realizadas, las críticas por el dinero usado en la misma, los trabajos que se efectuaron en el cuadrante y los “problemas” que presenta.

Ahora se conoció un informe técnico el cual informa a la Municipalidad sobre las múltiples falencias en las instalaciones eléctricas y el tendido de cables, los cuales supondrían un “riesgo eléctrico” para trabajadores, transeúntes y peatones por igual.

A través de sus redes sociales el periodista Oscar Correa compartió parte de este informe técnico presentado ante la Municipalidad capitalina donde, con fotografías, se evidencia el estado de las conexiones, de los tableros eléctricos, del tendido de los cables, todos siendo factores de eventuales peligros.

¿Cuáles son estos? Uno corresponde a los tableros debajo de la Glorieta, pidiéndose el acondicionamiento pues “genera un serio peligro mortal eléctrico” para los trabajadores y usuarios. A esto se suma el soterramiento de cables que alimentan estos tableros, pues hay “riesgo eléctrico al público transeúnte”.

Otros eventuales causales de consecuencias son un reflector vandalizado y el cableado interno que alimenta la bomba de luces de la fuente, que está sin funcionar. De esta última se recalcó que la base está descubierta, con los cables a plena vista y siendo también un peligro latente.

Cabe recordar que los planos de electricidad fueron parte de la controversia que generó la obra en la plaza, luego que COPAIPA indicara que no recibieron los planos corregidos por la Municipalidad. También se indicó en un plenario en el Concejo Deliberante que no se podía avanzar en la auditoría del estado de las intervenciones pues, entre otras cosas, no estaban los planos de riego y de electricidad.