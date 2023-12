Día mundial de lucha contra el VIH: En Salta se detectan alrededor de 500 casos por año

El 1° de diciembre es el Día mundial de la lucha contra VIH y en Salta se conmemoró con actividades de concientización y testeos en el hospital Señor del Milagro. Se estima que por año, en la provincia se detectan alrededor de 500 casos.

Al respecto, Miltón Décima, jefe programa Infectología, aseguró a Somos Salta que los testeos se realizan mediante pruebas rápidas y de forma voluntaria. “Todas las personas pueden acercarse a la institución para saber su estado de conocimiento o no de esta afección. La mayor parte de las personas desconocen su diagnóstico, como muchas de ellas son asintomáticas, es una oportunidad de hacer el diagnóstico en forma precoz”, dijo.

En este sentido, explicó que es una afección pandémica, que se detecta en todos los países del mundo y Salta no está exenta. “Tenemos nuestra casuística, que nos aporta el dato el Ministerio, y al tener un número, quizás no tan creciente de casos, aproximadamente existen entre 400 y 500 casos por año, pero hay números que no están por las instituciones privadas. Lo que vimos en estos años es que los números más o menos se mantienen constantes, no hay una tendencia al alza ni al descenso, pero esto quizás tiene que ver con que hay un poco más de información sobre la enfermedad”, expresó.

Además, hizo hincapié en la importancia de las herramientas de prevención para no contraer la enfermedad. “Uno de los grandes avances es el acceso al tratamiento, todas las personas sean testeadas y tratadas y eso hace que mantengan el virus indetectable en la sangre y por lo tanto no pueden transmitir a otros”, concluyó.