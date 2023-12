Mimessi destacó el estado en que deja a Tartagal y su llegada al Ejecutivo provincial

En la última entrega del exitoso ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de charlar con Mario Mimessi, intendente saliente de Tartagal y flamante miembro del gabinete de este segundo mandato del gobernador Gustavo Sáenz.

Para iniciar el encuentro, consultamos a nuestro invitado sobre esta etapa de transición que está transcurriendo. “Es una experiencia, en lo personal, muy grata. El sueño de mi vida era ser intendente de Tartagal y lo pude cumplir. Y por supuesto, también con sensaciones encontradas, nostalgias, alegrías, tristezas, todo eso uno siente en un momento tan importante como culminar un mandato de intendente. Pero sin duda con un balance altamente positivo. Y más allá de las obras de Tartagal, más allá de todo lo que podemos mencionar que, de hecho, es el municipio que más obras públicas ha gestionado y ejecutado en estos últimos cuatro años en Salta, siempre destacando y agradeciendo el acompañamiento de la Provincia sino no lo podríamos hacer, pero ese acompañamiento se da cuando hay una gestión municipal que es seria, que ejecuta las obras, que rinde cuentas. Pero creo que el mayor logro que hemos tenido, es haber recuperado el sentido de pertenencia del tartagalense y el amor propio de la ciudad, que creo que eso es muy importante”, expresó el entrevistado.

"Tartagal es el municipio que más obras públicas ha gestionado y ejecutado en estos últimos cuatro años en Salta."

Una transición ordenada

“En cuanto a la transición, viene una experiencia también nueva, nos hemos reunido ya hace un tiempo considerable con el intendente electo, le he manifestado lo que públicamente vengo diciendo, se lo dije en forma personal que le deseo el mayor de los éxitos, porque el éxito de él va a ser el éxito de Tartagal. No creo en el ojo por ojo y diente por diente, creo que hay que ser caballero cuando uno gana y cuando uno pierde. Muchas veces es fácil ser caballero cuando ganás, pero cuando perdés no. Lo llevo a lo futbolístico: muchas veces cuando se pierde, se le echa la culpa al árbitro, al VAR, a la altura. Acá el culpable de haber perdido es Mario Mimessi y cuando se juega el partido, hago todo por querer ganar, todo. Ahora, una vez que termina el partido, le doy la mano el que me ganó, lo felicito y tiene de mi parte el deseo que le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a Tartagal. En lo que hace a la transición propiamente dicha, se han dado ya reuniones presenciales y visitas a las distintas secretarías del municipio con los secretarios actuales de la gestión de Mimessi y por parte de quién es el equipo de transición de Hernández y estamos pronto a contestar un informe ya escrito con documentación y demás, bastante extenso, que nos han pedido ellos por nota y creo que también está bueno”, añadió el funcionario.

Acto seguido, Mimessi dejó en claro que, a pesar de las dificultades económicas, la gestión del municipio pudo cerrar ciclos cumpliendo con todas sus obligaciones. “En cuanto a Tartagal en sí, de acuerdo al aspecto económico y financiero, nos vamos a ir pagando los sueldos de noviembre. Es decir, vamos a dejar absolutamente al día los sueldos de la Municipalidad de Tartagal. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos mandato hasta el día 10 de diciembre, el día 8 es feriado por la virgen, el 9 es sábado y el domingo cae 10; es decir que nuestro último día hábil es el día jueves y habremos dejado los sueldos pagados en el municipio, no dejamos compromisos en la coparticipación para el año que viene. Todo lo que nosotros tenemos de coparticipación, como anticipo y demás, el día 10 de diciembre quedará todo absolutamente pensado y subsanado. Es decir que no dejamos ningún tipo de deuda, más que la normal y propia de la Administración Pública que, al no pagar en efectivo y hacerlo con cheques por la ley de contabilidad, generalmente se paga a 30 y 45 días a los proveedores. Los sueldos al día y los proveedores con la deuda propia, insisto y que esto quede claro, del mes de noviembre que ya le tocará a la nueva gestión por el proceso administrativo”, explicó el intendente norteño.

"Vamos a dejar absolutamente al día los sueldos de la Municipalidad de Tartagal."

Su llegada al Gabinete provincial

También aprovechamos la oportunidad para consultarle por su desembarco en el Gabinete Provincial: “Para mí es un orgullo muy grande, también creo que tiene que ver con esto que hicimos en Tartagal, una buena gestión que hace que el gobernador me tenga en cuenta, en este caso, para ocupar su gabinete, su equipo político de trabajo y de gestión. Creo que eso es muy importante y por supuesto que desde ya comprometo todas mis energías, mi voluntad, mi buena predisposición, ya no como lo he hecho hasta hoy por la ciudad de Tartagal, sino por toda la provincia de Salta. Y al gobernador Gustavo Sáenz, agradecerle esa confianza que deposita y voy a hacer todo para estar a la altura de las circunstancias”, fueron las palabras de nuestro invitado.

Además, no dejó de señalar que, pese a no compartir ideología política con el gobernador, jamás hubo problema alguno para articular el trabajo entre Provincia y Municipio, ponderando la apertura del Ejecutivo Provincial para con su persona: “Yo soy un hombre de la Unión Cívica Radical, nunca Gustavo Sáenz me ha pedido que deje mi afiliación partidaria. El radicalismo es mi lugar de origen y es mi ideología política y vuelvo a decir esto y destaco: con el gobernador Sáenz, siendo yo intendente, a pesar de tener otros colores políticos o escudos partidarios, hemos sido muy responsables y serios, nosotros al gestionar y el gobierno provincial, que encabeza Gustavo Sáenz, ha sido muy respetuoso, muy generoso con Tartagal, y vuelvo a decir, también porque hubo una administración local que rindió los fondos y ejecutó las obras. Y creo que esta visión plural que tiene el gobernador de la provincia es la indicada, es la acertada, ya hay que salir de la grieta, de los River/Boca en política y realmente pensar que la razón de ser del buen político, sea del partido que sea, es el bienestar de la gente y ahí nos vamos a encontrar trabajando por los salteños”, aseguró firmemente Mimessi.

"La visión plural que tiene el gobernador Gustavo Sáenz es la indicada, ya hay que salir de la grieta."

En cuanto a lo que respecta a la asunción del nuevo presidente electo y la articulación con las provincias mediante el futuro Ministerio de Capital Humano, Mimessi se mostró optimista por ver que fluya el diálogo con Nación en pos de las necesidades del interior: “Espero que así sea porque los Estados, tanto nacionales como provinciales y municipales, no son empresas. Ahí, a fin de año, no es que tienen que cerrar un balance económico. El buen presupuesto es el que llega a fin de año en cero porque lo ejecutaste tal cual lo previste, tuviste la previsión de que había que hacerlo y cuando se trata de desarrollo social, de acción social y todas estas situaciones que tienen que ver con la igualdad en la Argentina, creo que no se debe escatimar en los gastos. Por supuesto, gastos que tienen que hacerse de manera indicada, controlada, ordenada, transparente, pero debe llegarse a todos los argentinos, y en este caso a todos los salteños, que tienen la necesidad de que el Estado los asista”, afirmó con absoluta seguridad el entrevistado.

Soluciones de fondo al problema de falta de agua

Para finalizar el encuentro, le consultamos a nuestro invitado sobre la situación de la falta de lluvias y la escasez de agua en el norte salteño. “A esta altura del año, están faltando lluvias, no está lloviendo lo suficiente. Y lo que sí hay que destacar es que se han encarado, desde el gobierno provincial en estos últimos meses – te diría en este último año -, una cantidad, una batería de obras gigantesca que tienen que ver con plantas potabilizadoras, con pozos de agua, no sólo en Tartagal sino en el departamento San Martín. La distribución de agua en el norte no es por municipio, sino que es a través, fundamentalmente, del Itiyuro que le da agua a la mayoría del departamento San Martín y con una obra gigantesca que se está haciendo en este momento, que es el alteo del Embalse El Limoncito, que es el embalse que le da agua al dique Itiyuro. Esa obra que tiene un avance del 70% va a permitir que cuando llueva, - porque tampoco el agua se la puede hacer aparecer por arte de magia, sino que es necesario que la naturaleza nos ayude - se pueda almacenar el doble de agua de lo que hoy almacena porque cuando caen las grandes lluvias que esperamos, rebalsaba ese embalse y se pierde el agua. Ahora, al tener mayor altura vamos a tener el doble de capacidad de almacenamiento”, fueron las explicaciones del intendente saliente de Tartagal, Mario Mimessi, para cerrar la entrevista.