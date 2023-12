Especulación con los alquileres, un monoambiente supera los $200 mil

El 10 de diciembre tomará el mando presidencial Javier Milei, electo el 19 de noviembre como nuevo Jefe de Estado y entre sus anuncios está latente la Derogación de la Ley de alquileres, que por cierto de un tiempo a esta parte, producto de la inflación y la crisis han calado hondo en la economía de millones de familias argentinas que intentan tener un techo.

Natalia Soraire, referente de la Asociación de Inquilinos dialogó con FM Pacífico respecto a lo que sucede hoy en cuanto a los precios, especulaciones y manipulaciones de quienes alquilan, ya sea en la informalidad o con contratos. "Hay una especulación terrible y la Cámara Inmobiliaria está especulando muchísimo en si se renuevan los contratos o no, las personas que han caducado su contrato en diciembre no saben si le van extender o no el plazo o si los van a empezar a desalojar, en que condición va estar la Ley que hoy está vigente, no cumplirla es delito pero no se viene cumpliendo hace muchísimo y hace poco se modificó".

La referente aseguró que la falta de oferta de alquileres en el mercado obedece a la disconformidad de la Cámara Inmobiliaria con la Ley. "No hay alquileres disponibles para familias".

Agregó que los contratos que se celebran en la Informalidad también se da la especulación y la manipulación "Hay muchas personas que están en la informalidad misma donde no creo que haya acuerdo en ambas partes sino el hecho de jugar con la necesidad 'te subo el alquiler porque quiero y sino andate, fijate si encontrás otra cosa y las pocas personas que tienen contrato no están bajo la Ley sino bajo inmobiliarias y los precios son excedentes, aumentos trimestrales y no semestral, siempre hay un incumplimiento de la Ley".

Señaló que según la Ley los contratos debieran durar 3 años y los aumentos deberían ser semestrales y el índice de ajuste es según el índice de casa propia.

Entrar en un alquiler puede costar desde medio millón

Soraire aseguró que el alquiler de un dos ambientes supera los 200 mil "Dos ambiente esta en $250 a $300 un mono ambiente $170 a 190 mil, según la Ley no podía ser tazado en dólares pero lo que no lo están incumpliendo el precio supera la canasta básica".

Además explicó que el precio inicial de la vivienda debería ser regulado por el costo fiscal pero no sucede, en Salta no existe el costo fiscal y toman más del 60% de los ingresos.

"Que pasa con las familias monoparentales, personas que son trabajadores de la economía mono parental, cómo hacen para pagar, con todos los requisitos. Hoy para entrar a una vivienda se necesita medio millón de pesos. Otros te piden requisitos como sueldos que superen el triple del alquiler, y yo me pregunto, ¿en Salta hay personas que cobren $600 mil?".

Por último, reprochó el hecho de que aún el "alquiler" no esté contemplado en la canasta básica. Advirtió respecto a la posible derogación de la Ley de Alquileres podría concluir en un "Desalojo masivo".