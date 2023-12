“Un poco ingenuos son”, dijo Zunino sobre los estafados por Yomigt

Tema que tomó relevancia en Salta fue la gran cantidad de salteños que denunciaron ser estafados por Yomigt, una aplicación de criptomonedas, causa que tiene más de 300 denuncias y cinco detenidos a la fecha, mientras siguen las averiguaciones por el dinero que perdieron los damnificados, con la promesa de comisiones, recompensas y aumentar sus ingresos mediante la modalidad piramidal.

En medio de las repercusiones la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, se refirió al caso donde apuntó a quienes confiaron en este tipo de estafas, pues consideró que deberían haber razonado que las promesas eran inviables de concretarse, siendo más precavidas ante este tipo de engaños virtuales.

“Obviamente uno siempre quiere ganar más dinero, pero también un poco ingenuos son, porque no hay forma, no hay negocio en el mundo que te dé el 100% semanal”, declaró en la charla que mantuvo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde agregó que, como en el caso de Yomigt, “es una ilusión óptica” ofrecer un rédito del 100% en dólares.

“Si viene usted un día y me dice ‘yo te doy 100 dólares y a la semana te doy 200 dólares’, es por qué hay algo que no está bien, que no es real. Entonces también la gente tiene que ser responsable de qué hace con su dinero”, dejó en claro su parecer.

No generalizar

Por otra parte y durante la visita a CNN Salta, la jueza Zunino abordó las denuncias referidas a casos de violencia de género, donde dijo que habría un gran número de mujeres víctimas de la problemática, pero también otro gran número “que no lo son, no todo es generalizado”.

“No podemos, simplemente, porque una mujer mencione que un varón la amenazó, se cierra cualquier tipo de discusión y se va a un juicio oral y se lo sienta el varón en el banquillo”, manifestó.