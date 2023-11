Salta capital, la ciudad con más denuncias por violencia familiar y de género

Florencia Sánchez, miembro del Directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, informó sobre el balance que dieron a conocer en el día de ayer sobre la problemática de la violencia de género.

En la oportunidad, destacó la responsabilidad que el Estado tomó en el abordaje de esta problemática social y como se aplicaron y conquistaron leyes e instituciones.

En su función de dar cuenta sobre el estado de la problemática en Salta, comentó que durante el 2022 se mantuvo un pico de 26 mil denuncias y durante el primer semestre del 2023 fueron 13 mil personas que se acercaron a los organismos o comisarias que se encargan de tomar las denuncias.

Personas entre 20 y 40 años son las que denuncian esta violencia y en su mayoría se trata de mujeres, este rango etario muestra también como a través de movimientos sociales, políticas públicas como la ESI en escuelas, comenzaron a dar otra perspectiva al bagaje cultural y se ha empezado a promover la desnaturalización de las relaciones violentas.

Si bien se cuenta con herramientas o medios para denunciar esta violencia, a través del 911, la línea 144, comisarias y organismos, es necesario que el Estado “evalúe cuales son las medidas que tiene que tomar para acompañar una denuncia” manifestaba Sánchez en CNN Salta, ya que a través de la denuncia solo se expone a la justicia para que se intervenga con medidas en pos de detener la medida violenta, mientras que el después es un proceso “importantísimo” para el Observatorio, ya que la manera de acompañamiento a la mujer que denuncia la violencia es fundamental.

La falta de un acompañamiento psicológico, terapéutico, dependencia emocional, económica y tener hijos de por medio, pueden provocar que las denunciantes vuelvan con el agresor, según une estudio realizado.

Según un estudio realizado por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, una mujer tarda entre 7 y 8 años para denunciar un vínculo violento por lo que el Estado debe poner foco en mejorar los recursos.

Una de las aristas a tratar son las denuncias en comisarias, ya que se presentaron casos en que al querer radicar la denuncia no quisieron tomarla por tratarse de su ex pareja de años atrás, en estos casos recomiendan llamar al 911 y denunciar el hecho, pero destacó Sánchez, que se tratan de agentes territoriales que tratan problemáticas sociales múltiples no solo la violencia de genero pero el acompañamiento y asesoramiento que pueden brindar y que muchos agentes brindan, es necesario “si creemos que la información es un recurso importantísimo”.

Violencia en redes. Detallo la importancia de la concientización sobre que compartir en los espacios digitales “no se puede hacer lo que se quiera con las imágenes”, haciendo hincapié que la difusión de imágenes sin consentimiento es frecuente, mensajes de textos y difamación de mujeres en estos contextos.

Se tratan de ciberdelitos que tienen un procedimiento, tratamiento de evidencia y registro de lo que sucedió complejos, y su denuncia es necesaria.

Sobre botón antipánico y consignas policiales, se tratan de medidas de protección que fiscales y juezas recomienda tratar con mucha precaución porque se tratan de recursos limitados y el contexto de la situación de violencia de genero se debe analizar para garantizar que la medida sea efectiva.

Salta capital se ubica como la ciudad donde mas denuncias por violencia de genero y familiar se realizan, continúa el distrito judicial Tartagal, Orán y luego Anta y Metán.

Si bien se aportan productos de comunicación como carteles de concientización en el transporte público, recomiendan que la capacitación en perspectiva de género de conductores por ejemplo en SAETA seria positiva para que acompañen.

Sobre el posible cierre del Ministerio de las Mujeres, Genero y Diversidad, dijo que perjudicaría los derechos ganados en el país en cuestión de género “si el Estado no está quedan muchas personas desprovistas de acompañamiento”, sobre todo teniendo en cuenta la dependencia de la línea 144 del ministerio que recibe al año 125 mil llamadas al año, 10.400 al mes y 340 llamadas al día.

“Cuando la abordamos, prevenimos la violencia de género, estamos generando una sociedad mucho más igualitaria, mucho más inclusiva” sentenció.