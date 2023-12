Le apuntaron a la cara con un arma y le robaron $6 millones frente al banco en Tartagal

Un espantoso momento fue el que vivió el trabajador de una casa de deportes en el norte de la provincia pues, cuando se dirigió días atrás a realizar un depósito a una sucursal bancaria, unos ladrones lo interceptaron, le apuntaron al rostro con una pistola y se llevaron una mochila donde llevaba una suma millonaria en pesos.

¿Qué fue lo que ocurrió? El medio VideoTar conversó con Cristian, el trabajador damnificado quien comentó lo que le ocurrió el jueves pasado por la mañana, cuando se dirigió de la tienda en la que trabaja hacia una sucursal de un banco en la ciudad de Tartagal.

"Estaba yendo al banco a realizar una actividad rutinaria; cuando estaba llegando al banco me golpearon por la espalda, me tiraron al piso, le apuntaron a mi acompañante con un arma y a mi en la cabeza", indicó el vendedor sumando que esto pasó a las 10:!5 de la mañana, en una zona muy concurrida de la ciudad norteña.

Sobre los pormenores de lo acontecido, la víctima dijo que todo ocurrió muy rápido, en un tiempo de 15 minutos estimativamente, instantes en los que las reacciones fueron pocas ante la seguidilla de hechos, en la que los atacantes, a rostro cubierto, blandieron sus armas y se aseguraron de escaparse con el botín en las motos que usaban.

"No me dieron tiempo de reacción, me tiraron, me sacaron la mochila donde llevaba un depósito aproximado de $6 millones", mencionó agregando que "todo el tiempo estaban con el arma", con la cual incluso amenazaron a quienes presenciaron el caso.

Tras la fuga de estos asaltantes, la víctima dijo que el caso ya está siendo investigado, siendo incógnita cómo se enteraron estos sujetos del dinero que llevaba y de sus movimientos. "Para mi es una primera vez, anteriormente me robaron un celular con un cuchillo a la noche, pero ahora fue algo distinto", reconoció sobre la gravedad del hecho.

