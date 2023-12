Castiella sobre Vera: “Correspondería reabrir la investigación e iniciar un nuevo juicio”

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó revocar la sentencia sobre Santos Clemente Vera por el crimen de las turistas francesas. Pedro García Castiella, Procurador General de la Provincia, afirmó que debe rehacerse el juicio en diálogo con el Nuevo Diario.

El procurador expresó que el fallo de la CSJN “no tuvo sorpresa” y que evidencia que las cosas “se han hecho bastante mal”. En el escrito, el máximo tribunal decidió revocar la sentencia a perpetua que pesaba sobre Santos Clemente Vera por el crimen de las turistas francesas asesinadas en Salta en el invierno de 2011.

“El fallo no lo declara inocente a Vera, precisamente, porque no va hacia el fondo del asunto. El fallo lo que dice es que se han hecho mal los procedimientos y que el Tribunal de Impugnación no podría haber condenado sin la realización de otro juicio”.

De esa manera, indicó que una “lectura sana” de lo que dice el máximo tribunal es que hay que realizar otro juicio. “Lo que correspondería sería reabrir la investigación e iniciar un nuevo juicio”.

Hoy, en medio de un clima de felicidad Santos Clemente Vera recuperó su libertad, su esposa, hermanos y amigos lo esperaron en las puertas de la Unidad Carcelaria I.