Sin escrúpulos, dañaron la plaza y toda la ornamentación navideña en Moldes

El espíritu Navideño parece no ser el mismo para todos pero más allá de agradarte o no los festejos no se puede dañar lo que otros con tanto esfuerzo y cariño hicieron para llevar un poco de magia y color, esto sucedió en la plaza principal de Coronel Moldes con adolescentes y menores que dañaron la ornamentación.

Rosaura Navarro, Secretaria de Acción Social de Coronel Moldes se mostró indignada por el hecho pero más aún por la reacción de los adultos o padres a cargo de los jóvenes involucrados.

"El mismo día que hicimos vino la gente con mucha expectativa. No están cuidando, valorando lo que se hizo con tanto amor. El 8 fue el encendido oficial y la inauguración de la ornamentación".

Remarcó que venían trabajando desde hace más de 2 meses. "Hacemos un diagrama y vamos viendo cada rincón de la plaza para que no quede espacio, para que no quede nada descubierto, que la gente puede encontrar ese lugar de fiesta y de encuentro de la familia".

Reprochó el hecho de que a la hora de reclamar los daños los padres de los jóvenes involucrados los defienden. "Hemos montado guardias nocturnas, empleados y vecinos, para evitar se roben o destruyan, es lamentable porque al momento de hacer los reclamos los mismos papás se molestan y nos dicen 'por qué mezquinamos' o 'prohibimos si es algo que a nosotros no nos cuesta' y la verdad que si nos cuesta, nos cuesta tiempo, dedicación, un diagrama y el amor que le vamos poniendo en cada detalle que creamos. No es para nosotros es para toda la comunidad".