Se frena la obra pública, ¿qué pasará con los proyectos inconclusos en el municipio?

Tras el anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, acerca de la cancelación de licitaciones y proyectos en espera, el recién designado secretario de Obras Públicas de la municipalidad, Sergio Zorpudes, expresó la preocupación por las más de 20 obras incompletas en la ciudad de Salta.

"Esperamos que, tras las gestiones del gobernador con el presidente en Buenos Aires, se pueda obtener financiamiento para finalizar las obras ya iniciadas, no solo en la municipalidad sino también en las provincias", añadió.

En la oportunidad, remarcó la necesidad de gestionar los fondos con eficiencia y priorizar las obras en los barrios más necesitados. "Hay sectores enteros de la ciudad sin infraestructura básica, como pavimentación, iluminación, o plazas en condiciones", subrayó.

El funcionario advirtió sobre el impacto de la paralización de las obras en ejecución, que afecta a vecinos e implica riesgos sanitarios y de seguridad. "Las empresas constructoras argumentan que la inflación y los ajustes en los contratos no cubren los costos adicionales. Si no cumplen, rescindiremos los contratos con planes de mitigación, ya que no podemos dejar obras inconclusas", afirmó.

En cuanto a obras de envergadura, Zorpudes mencionó proyectos con un porcentaje de avance muy bajo, como el canal de la Yrigoyen, puesta en valor de plaza 9 de Julio, del predio de la ex Palúdica y los eco parques. "Vamos a enfocarnos en obras directamente beneficiosas para la comunidad, como la reconstrucción de calzadas y un programa de bacheo intensivo", agregó.

Para finalizar, anticipó las prioridades: bacheo, control de aperturas de calles por terceros, y mantenimiento preventivo. "Nuestro objetivo es prevenir el deterioro de las calles por las lluvias, sellando las juntas de pavimento para evitar que el agua cause daños tempranos. Queremos evitar que los baches superen nuestra capacidad de reparación", concluyó.