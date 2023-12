Estaciones, sin combustible en Salta, ¿especulación o una real falta de stock?

El país está atento a las novedades que se van produciendo en medio de las definiciones que está tomando el Gobierno de la Nación, el cual ratificó el ajuste ante la grave crisis económica heredada, con las primeras medidas anunciadas para reducir el déficit fiscal y evitar la hiperinflación.

Tras el decálogo de medidas que anunció el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, de los primeros sectores en reaccionar fue el de las refinerías, donde ante la suba del dólar oficial se formaron enormes filas para proveerse de combustible por parte de los salteños, anticipándose a un fuerte incremento que se descarta como inminente.

InformateSalta se hizo eco de esta situación que se comenzó a visualizar sobre todo en la noche de este martes, post anuncios de Caputo. La particularidad es que tras la espera de los conductores, para este miércoles las estaciones colocaron desde temprano los carteles de “Sin stock” en los letreros de sus combustibles.

Pero... ¿verdaderamente no hay nafta? No es la primera vez donde, ante la alta demanda de personas a la nafta, hace que las estaciones coloquen los avisos que sus reservas se agotaron. Ejemplos son las estaciones de zona sur, en el ingreso a los barrios Bancario y Periodista, donde de ambos lados de la avenida Ex Combatientes había silencio en las islas de carga tras la concurrencia de anoche.

En anteriores oportunidades, entre incrementos y faltantes de stock, esta situación ya se vislumbró, pero la particularidad de esta vez es la rapidez con la cual las firmas salieron a poner los avisos. ¿Efectivamente se agotó todo? ¿Otra vez hay desabastecimiento de nafta en Salta? ¿O es una mera especulación más de los dueños hasta que se conozcan más medidas económicas?

Mientras tanto, a la espera de las respuestas a las presentes interrogantes, los perjudicados son los salteños, quienes entienden que se viene el ajuste, como igual que por más precio que se indique, deben cargar nafta para realizar sus actividades, trabajos y diligencias, pero las privaciones por la especulación les impacta de forma negativa.