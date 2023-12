Farmacias piden medidas para garantizar medicamentos a PAMI: "La rentabilidad quedó negativa"

Ante la incertidumbre y la suba descontrolada de precios, las farmacias se vieron envueltas en una preocupante situación, sin precios, con proveedores que no venden y alza incalculable de medicamentos, lo cual angustia su futuro y sostenibilidad.

Francisco Puló, referente del sector farmacéutico, comentó a InformateSalta sobre la difícil situación que atraviesan y cómo se dificulta el día a día para las farmacias que necesitan de su trabajo para subsistir.

La obra social nacional que engloba a la mayoría de los adultos mayores, es el mayor foco de conflicto que tienen desde el sector. “La rentabilidad a las farmacias quedó negativa prácticamente con el PAMI” comentaba el referente, agregando que esto se debe a que el precio PAMI quedó desfasado completamente en algunos casos muy por debajo, “nosotros estamos entregando prácticamente gratis medicamentos, las farmacias se están fundiendo”.

La situación es muy repetida con distintas obras sociales, donde las facturaciones son de más de 70 días, con precio viejo, que sumado al aumento desmedido de precios no logran recuperar el stock: “esta situación está explotando por todos lados, la salud está totalmente destruida”.

En el contexto que atraviesa el país, sostener una farmacia se torna cada vez mas complicado, ya que al cobrar no les alcanza para reponer y provoca un desabastecimiento o, en medidas extremas, que no puedan seguir atendiendo.

“Estamos en un momento muy difícil, esto no se vivió nunca” refiriéndose Puló a los aumentos tremendos por parte de los laboratorios sobre los cuales las farmacias son la cara visible, por lo que las quejas recaen sobre ellos “no formamos precios (…) nosotros somos la víctima de este tema”.

Pidió mayor firmeza por parte del gobierno para poder renegociar precios y que se pueda vender de otra forma “así no se puede seguir”.

Sobre los adultos mayores, expresó que cuentan con una buena prestación y cobertura “pero a costa del sacrificio que hace la farmacia, no podemos seguir atendiendo en estas condiciones. No tenemos más capital, para nosotros ya es como empezar de cero” comentó.

Muchas farmacias ven complicado atender la seguridad social, si bien ya se vieron aumentos importantes anteriormente, la devaluación brusca de ahora dificulta la situación. “No sé a dónde va a parar esto y la gente no va a tener plata para comprar” los precios por las nubes de medicamentos es uno de los factores que les preocupa, pero en caso de accesorios y perfumería no tienen precio ya que los proveedores no se los pasan, hasta directamente negarles la venta de los productos: “al no pasarnos precios no sabemos a qué precio vender”.

“Espero que se acomode rápido porque así no se puede seguir”