Drogas y celulares en la cárcel: una de las acusadas señaló a un compañero de celda de su padre

Damián Estrada, representante legal de una de las imputadas, comentó el desarrollo de la audiencia con civiles y policías de alto rango imputados y como la falta de conocimiento e implementación del plan piloto de audiencia multipropósito genera confusiones.

En dialogo con FM Pacífico, el letrado explicó que la prueba piloto, la audiencia multipropósito, transforma el sistema en pos de la brevedad y oralidad y si bien se encuentra en etapa de análisis, todavía no cuenta con una norma, por lo que lleva a muchas confusiones: “hasta ahora ni saben que es un juicio multipropósito y flexible”.

Dentro de la causa, compleja, explicó que su defendida es una mujer que no pertenece a las fuerzas policiales y se vio envuelta en la causa a partir de un aprovechamiento por parte del compañero de celda de su padre, quien le pidió utilizar su numero de cuenta para realizar transferencias y depósitos con el fin de pagarle con comisiones. Todavía se investiga el origen del dinero.

En el ultimo tramo de la audiencia, recién se percataron que uno de los imputados, personal penitenciario, no contaba con la presencia de su nuevo abogado designado quien hizo presente por escrito, pero no estuvo en el momento de la audiencia “eso desde mi punto de vista da lugar a una nulidad, porque nuestro sistema procesal establecen que el imputado no puede declarar si no está presente el defensor” explicaba Estada, mientras aclaraba que si bien no declaró el sujeto, lo pusieron en conocimiento del requerimiento que hacia la fiscalía sin estar el defensor.

“El juez resolvió en vez de dar la nulidad de todo esto, directamente postergar que venga el defensor, que este el imputado lógicamente y se le pone en conocimiento todo lo que se hizo ayer” manifestaba Estrada.

El malestar por parte de los fiscales, explicó el defensor, radicaba en el rechazo al pedido de prisión preventiva, pero cuando una persona imputada espera el juicio debe hacerlo en libertad, este rechazo se debe a que la medida solo se implicaría si hubiese peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Lo que sorprendió, fue el otorgamiento a los imputados de la prisión domiciliaria porque presentarse delitos graves y leves, lo que si remarcó es que su clienta, al tener un hijo de 2 años el interés se centra en el bienestar del pequeño, por lo que prestarle el beneficio es necesario para favorecer al niño.