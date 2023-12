Las mejores cuotas para los juegos de mesa más importantes

Mejores cuotas en juegos de mesa: ¿Baccarat, dados o blackjack?



Cuando hablamos de los casinos en línea, nos referimos a una industria que tiene de todo un poco para su público. Desde apuestas deportivas, pasando por las actividades de casino propiamente dichas y hasta un apartado de apuestas en vivo para los jugadores más arriesgados. Claro está, sitios como Icecasino conocen perfectamente lo que quiere el público apostador y no solo ofrece un catálogo de lujo, sino una excelente interfaz y muy buena atención. No obstante, algunos jugadores pueden tener dudas con respecto a ciertas cosas en específico. Como las probabilidades de algunos juegos de casino, ya que claramente estarían buscando no solo divertirse sino también mejores beneficios económicos.

Las cuotas de algunos juegos de casino populares



Estaremos hablando de las probabilidades tanto del blackjack como el baccarat y los dados. Lo que representa cada uno de ellos en los casinos en línea, su popularidad y lo que se puede ganar en dinero real con cualquiera de estos juegos.

Blackjack



Para los que no conocen el reglamento, el objetivo es derrotar a la casa llegando a una cifra con las cartas que se acerque al número 21 pero que no se exceda del mismo. Por supuesto, cuenta con diversas estrategias tanto defensivas como ofensivas y lo mejor es no dejarse llevar por el calor del momento. Así que hay que tener en cuenta lo que pueda hacer el crupier e inclusive estar atento con las cifras que vayan saliendo al pedir cartas.

Claro está, es un juego rápido y apasionante para todos los entusiastas del casino. Sin embargo, se puede perder todo el dinero si no se saben hacer las cosas de manera fría y calculada. Además, el factor de jugar contra la casa siempre puede jugarle en contra hasta a los más veteranos. Eso sí, no deja de ser un juego de mesa de primer nivel y se obtiene mucha más emoción si se juega vía streaming con un crupier en vivo.

Dados



Los dados como tal son un juego de azar que son realmente populares gracias en parte a películas y series de televisión. En donde se ven siempre a personas lanzando los dados y ganando o perdiendo apuestas. Ahora bien, este es otro juego en donde se puede jugar contra la casa y obtener muy buenos beneficios. Pero como tal, se trata de un juego de azar en donde la suerte tendrá mucho que ver. No hay como tal una estrategia fija al respecto y la idea es que el tirador pueda obtener una combinación ganadora para poder quedarse con la jugada.

Para ello, tendría que sacar siete u once, pero de no suceder, se tendrían que repetir algunos procesos o jugadas para poder realmente hacerle daño a la casa. De cualquier manera, hay diversos tipos de apuestas que se pueden hacer para poder obtener resultados. Entre ellas las apuestas de línea, a un solo tiro o varios tiros. Por dar un ejemplo pequeño, en las apuestas de un solo tiro tenemos el dos, en donde el apostador va a ganar si en los dados saca un par de unos. Y así sucesivamente con el tres, once y doce.

Baccarat



Se trata de otro juego de cartas en el casino en línea en donde también se tiene que ganarle a la casa. Pero a diferencia del blackjack, el apostador tranquilamente puede apostar a favor de ella en vez de en contra. Sin lugar a dudas, es una excelente variante ya que el jugador puede tranquilamente sacar una gran cantidad de dinero en base a apostar por el enemigo. Inclusive se encuentra la opción de apostar al empate, pero no se recomienda mucho por lo complicada que es.

Este juego se hizo famoso gracias a las novelas de Ian Fleming de James Bond, el agente 007. Y desde ese entonces, ha alcanzado alta popularidad entre los entusiastas de los casinos. Sin lugar a dudas, el hecho de poder apostar a favor de la casa y generar algo de dinero llama ampliamente la atención. Y si, es algo que limita en el blackjack pero que para el baccarat pasa totalmente desapercibido.

Como se puede observar con tranquilidad, estos tres juegos son de lo más popular que se va a encontrar en las casas de apuestas en línea. Asimismo, se van a poder disfrutar en casinos en vivo dependiendo del catálogo con el que cuente el portal que han escogido. Y si bien es cierto que cada uno de ellos tiene sus exigencias, también tienen buenas probabilidades para quedarse con ganancias si se hacen las cosas bien.