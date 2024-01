En Los Toldos, aislada por la crecida del Bermejo, piden obras a Vialidad

El pasado 30 de diciembre de 2023, a través de la página oficial de Parque Nacional Baritú y la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos se reportaba la caída de parte del terraplén del puente Bailey y pedía a la comunidad estar alerta. La situación se debía a las copiosas lluvias sucedidas en estos días por las que el río Bermejo creció.

Ante la situación el ex diputado provincial Osvaldo Acosta, residente de Los Toldos, informó a Nuevo Diario que las personas de la localidad se encuentran usando para el paso el antiguo puente que conectaba el lado argentino y boliviano, y que se encontraba fuera de uso por los daños estructurales que implican el peligro de derrumbe.

"Si bien Vialidad venía realizando trabajos ahí, siempre fueron en forma tardía porque se había solicitado en mayo del año pasado que se hagan defensas y encauzamiento. Recién ahora estaban trabajando en los defensivos para que el río no se desborde", señaló de forma crítica el ex legislador.

Las demoras en cuanto al trabajo de restitución del paso se debió a que la mayoría de los trabajadores abandonaron la localidad para pasar las fiestas de fin de año con su familias.

En los caminos internos del pueblo que recorren el Parque Nacional Baritú se han registrado derrumbes que la propia Municipalidad de Los Toldos se ha encargado de poner en condiciones para la circulación.

El ex legislador resaltó la presencia de Vialidad en el lugar, pero pidió al gobierno provincial que se equipe mejor a las cuadrillas de trabajo para que puedan desarrollar el trabajo de infraestructura que requiere la localidad.

"Acá tienen una retro activadora que no funciona, han largado una moto niveladora accidentalmente donde falleció un empleado vial y todo, ha ido para el río. Se requiere personal con responsabilidad y equipo que puedan trabajar. Hoy por hoy decir Vialidad está en Los Toldos, pero no tiene un camión volquete como para que tire árido y no nos sirve nada. No sirve que no tengan una retro activadora funcionando como para que puedan sacar por lo menos los derrumbes, tampoco sirve de mucho tener cuadrillas que se le paga viático", sostuvo el ex diputado.