Nafta: A una semana de la última suba, esperan más aumentos

Desde que asumió la presidencia de Javier Milei sus anuncios y medidas de desregulación de la economía, causaron múltiples efectos en el día a día de la gente, uno de los incrementos que duele al bolsillo y a su vez también es indicador de precios es el de los combustibles.

Con el acuerdo vencido en noviembre, entre las petroleras y el Gobierno, la nafta no para de aumentar, hasta dos o tres veces por mes y la última suba ocurrida en las primeras horas del 3 de enero de 2024 sorprendió a todos y significó uno de los aumentos más significativos del producto.

Pero según Alejandro Martorell, propietario de una estación de servicio esto no se detuvo. El empresario aseguró por Profesional FM, que en Argentina el precio de la nafta todavía no es competitivo a nivel internacional, por lo que espera más subas.

"No estamos en un precio internacional. En Europa vale 2 euros, estamos en un valor bastante lógico a pesar de que sea una mala noticia para la gente. Lo que se vivió durante todos estos años fue una fantasía, el combustible no valía eso. Los combustibles está desregulado desde el año 1992 lo que había era una política, no una regulación desde el punto de vista legal".

El empresario analizó "Si bien nos parece bueno pagarlo barato eso en el largo plazo tiene consecuencias. Porque lo que sucede es que cuando no hay precios no hay inversiones en el sector".

Un monopolio manejado por el Estado que viola la Ley antimonopolio y fija precios

Martorell reprochó la existencia de un Monopolio que viola la Ley Antimonopolio y que el Estado maneja para fijar precios.

"No hubo una regulación. Esta política de fijar los precios parece que trae alivio en el corto plazo no lo trae en el largo plazo porque hace que caigan las inversiones y cuando no hay inversiones los precios suben por una cuestión de escases".

La inflación de Diciembre disparará el precio nuevamente

El empresario, a horas de conocerse el índice de inflación de diciembre en nuestro país, la cual se espera sea de un 30%, impactará directamente en el precio de los combustibles, así que es inminente una nueva suba a poco más de una semana de haber alcanzado el 27%.

"La inflación del 30% volverá a afectar el precio del combustible, seguramente. Es difícil saber en que medida"

Martorell manifestó además que durante el mes de enero, como suele suceder año tras año, la venta de combustible disminuyó, pero se sintió un poco más por la suba de precios.