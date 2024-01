Iba caminando, sintió que le picaba el pie y una serpiente la había mordido

Grande fue el susto que se llevó una joven del norte provincial cuando, en medio de sus quehaceres diarios, sintió algo que le pinchó el pie cuando caminaba, y al corroborar qué le causaba la picazón, se topó con una serpiente que le había mordido.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según la información que compartió el medio VideoTar, esta situación aconteció en el barrio Tomás Ryan de la ciudad de Tartagal, siendo la protagonista una chica de 21 años, cuando esta caminaba por la calle Río Bermejo.

Fue allí cuando sintió este pinchazo en uno de sus pies, lo cual le llamó la atención y, al bajar la mirada, se topó con este ofidio mordiéndole. Alertados por esta situación, los familiares socorrieron a la chica llevándola al hospital de Tartagal para su asistencia inmediata de la joven.

Una vez en el nosocomio, el personal procedió a colocarle un inyectable para el veneno, hacerle el control y darle el alta. No obstante, familiares se mostraron preocupados pues la inflamación en el pie no le mermaba, tras lo cual el hospital llamó a la calma diciendo que no corría riesgo la vida y que se le aplicó el tratamiento necesario.

Así lo señaló el doctor Eduardo Tobar, gerente de Atención de Personas del hospital de Tartagal quien, en comunicación con el medio citado, manifestó: “Se le aplicó el protocolo, se le pasó el suero antiofídico de estos casos y la anestesia correspondiente, se le controlan los signos vitales y se ve cómo evoluciona”.

“No hay riesgo de vida, porque se le pasó el suero antiofídico, lo más importante ante esta situación”