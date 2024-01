Más de 10 mil salteños se sumaron al paro contra el DNU de Milei

En el marco del paro general que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT), más de 10 mil salteños marcharon por las calles del centro salteño en un contundente rechazo al DNU y el proyecto de ley ómnibus.

Al respecto, el titular de la CGT en Salta, Carlos Rodas, señaló que el paro, seguido de una movilización, significó un hecho contundente en todo la República Argentina y advirtió que de seguir con decisiones que afecten los derechos de las y los argentinos "lo que se viene es peor".

"Esto no es un problema de la economía como ellos lo ponen, esto es una cuestión de hambre del pueblo"

En referencia a las y los legisladores nacionales por Salta, el sindicalista exigió que "hoy tienen que responderle al pueblo". “Algunos de nuestros representantes se dedican a defender intereses corporativos de regiones o sectores en desmedro del interés general, convirtiendo a la República en una autocracia o en una monarquía absolutista que sólo mira su interés y no el de las mayorías".

También estuvo la ex diputada nacional Verónica Caliva, presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo que, en compañía de referentes de la Corriente Clasista Combativa (CCC), afirmó que la medida fue un éxito en términos de convocatoria y de movilización dado que se reunieron las centrales trabajadoras, las organizaciones sociales, de los feminismos y partidos políticos que confluyeron por el centro de Salta en rechazo al DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus enviado desde el Ejecutivo Nacional.

"Tenemos muy en claro que ese no es el rumbo, no es el camino y le pedimos al Congreso que juegue el rol histórico que tiene que jugar, tanto en Diputados como en Senadores, para que rechacen de plano" las iniciativas inconstitucionales de Milei.

"La ciudadanía tiene que seguir movilizada hasta que esto caiga porque "abemos que es rifar la patria, es vender a la Argentina, y el pueblo trabajador no lo va a permitir"

Para finalizar, la presidenta del partido Frente Grande, Elia Fernández, insistió en que las propuestas del Gobierno nacional "se están llevando puestas todas las garantías constitucionales" por lo que es necesario "exigirles a nuestros legisladores que no voten en general la Ley Ómnibus y no en particular, como pretende el bloque Innovación Federal". "Eso es tomarnos el pelo al pueblo porque eso no funciona nunca", expresó en Salta 12.