Por la crisis, cayó el consumo de carne entre los salteños

La crisis económica de los últimos meses sigue impactando y de diferentes modos al ya vapuleado bolsillo de la gente, el cual siente los embates de tratar de estirar los billetes a más no poder. Y un producto que está sintiendo la falta de dinero es la carne, con la caída de su consumo entre los salteños.

Así lo comentó el presidente de la Sociedad Rural de Salta, Joaquín Elizalde quien, en diálogo con FM Profesional, señaló como factor a esta merma en la compra de productos cárnicos al bajo poder adquisitivo de la gente, siendo ésta la razón central.

“Obviamente está cayendo el consumo, porque los salarios son un desastre, esto no es un tema de la carne sino del salario, no hay poder adquisitivo, está bajando el consumo per cápita por esta cuestión del salario”, aseguró Elizalde.

Consulto si es razonable el precio del kilo de la carne a un valor promedio de $7000, dijo que está en lo correcto. “Es un valor acorde al que se puede esperar y lo que podemos pagar, el precio por ahora está bien, no creemos que pueda subir más, si lo hace es porque suben otros factores, como el combustible”, ejemplificó.

“Esperamos que la situación se acomode, que el precio no siga subiendo”