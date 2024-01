Aseguran que a las mujeres les cuesta más ingresar al mundo laboral

Según un informe del Observatorio de Datos Argentinos por la Educación en 13 de 15 disciplinas las mujeres ganan menos que los hombres, manifestando la disparidad de género presente en trabajos.

Ante esto, Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contra las mujeres, comentó que desde el organismo vienen reflejando esto, la disparidad y las brechas no solo en cuanto a los ingresos sino también en cuanto al desempleo.

“Más mujeres terminan los estudios, incluso universitarios, pero acceden menos al mundo laboral” explicaba a InformateSalta, aduciendo que esto tiene su razón en la estructura y organización social donde se crean jerarquías en las que predominan para ciertas tareas o cargos la figura masculina, como en la política.

Esto nace en los primeros años de formación desde los espacios de primera infancia, en el nivel inicial, donde se ven las diferencias en los juegos, aprendizajes de matemáticas, usos de espacios recreativos que forjan los privilegios para varones y no para mujeres y diversidades.

Con respecto a los trabajos los empleos en casas particulares, la docencia o salud, son profesiones mayormente feminizadas, analizaba la directora, “tiene que ver con algo cultural”.

Techo de cristal o piso pegajoso. Son metáforas que se refieren no solo al techo que no se ve pero que no permite continuar una vez se llega, sino también al piso pegajoso que son las tareas que se adjudican generalmente a las mujeres, a ser las de cuidado o del hogar que impiden que pueda hacer la misma carrera que un par: “tal vez tenga que quedarme a cuidar de una persona o en el embarazo”.

El cambio social es fundamental para mejorar este panorama, la base de todo está en los primeros años desde la enseñanza de canciones, juegos que marcan los roles de género: “para que el docente o la docente pueda modificar las marcas de roles estereotipados en las y los estudiantes primero tiene que hacer una reflexión propia”.

Para ello son importantes las capacitaciones constantes, como la Educación Sexual Integral donde se habla no solo del respeto, de las emociones, sino también se analizan los roles que los docentes ocupan en la sociedad, reflexionar sobre ello y no repetirlo en las aulas.