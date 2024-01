Violencia de género: “Cada año el promedio de denuncias es de 26 mil”

A través de un informe elaborado por el Observatorio Marisel Zambrano, se dio a conocer que en el país se produjo 1 femicidio cada 26 horas en 2023, lo cual se repite en los primeros días del corriente año.

Consultada por esto, Pilar González Sastre, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, explicó que a partir de la información que el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial les brindan, elaboran las estadísticas oficiales.

También sostuvo que hay una diferencia abismal entre los números presentados en el informe anual del 2023 con años anteriores, ya que durante el año pasado se amplió el espectro incorporando las muertes violentas.

Explicó que los datos que relevan no se refieren solo a femicidio, sino que se tienen en cuenta más hechos: “cuando hablamos de femicidio particularmente hablamos de los caratulados por la justicia”, se suman aquellos donde no hay caratula porque no hay un agresor que este vivo la justicia no tiene a quien sancionar. Los suicidios también se incorporan dentro del espectro por el contexto de violencia en el que la mujer sufría.

“Femicidio es la muestra más extrema de violencia contra la mujer”

Consultada por InformateSalta sobre las políticas públicas, recordó que desde el 2015 con el dictado de la Emergencia social por cuestiones de violencia de género comenzó a tomar mayor poder la problemática, llegando hoy en día a tener una mayor demanda, con recursos similares a tiempo atrás y denuncias que superan el doble de cifras anteriores. Cada año el promedio de denuncias es de 26 mil.

La conciencia social juega un papel parcial, ya que, señaló la directora, muchas veces se asocia con una cuestión ideológica, política, de lo cual dista: “cuando uno ve los números, las estadísticas, te das cuenta que es una realidad social y una problemática”, mientras que hizo hincapié que la sociedad es responsable poniendo mayor peso en el Estado que es quien ejecuta la política.

“Si bien las cuestiones de género llevan años y generaciones en cambiar, nosotros seguimos viendo que hay una gran resistencia en entender esto” finalizó.