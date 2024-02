Arrancó el juicio contra la ex titular del PAMI y el ex de la ANSES por retener sueldos a empleados

En la sede del Tribunal Oral Federal 2, dieron inicio las audiencias de juicio contra la exdirectora del PAMI en Salta, Verónica Molina, y el exasesor de la ANSES local, Marcos Vera Ramírez, por los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos, en calidad de autores.

También son juzgados por el mismo delito pero en calidad de partícipes necesarios dos ex empleados del PAMI: Gustavo Emilio Gerónimo, ex coordinador Ejecutivo, y Diego Jesús Albornoz, quien ocupaba la posición de coordinador del Modelo de Atención Personalizada. A ellos, se suma el ex concejal Fernando Andrés Ruarte.

El fiscal federal Ricardo Toranzos sostuvo que Molina y Vera Ramírez exigían a los jefes de diversas agencias del PAMI en Salta el 20% de sus salarios como compensación por sus designaciones, promovidas por la organización política "La Cámpora".

La acusación se basa en diversas evidencias recopiladas, incluyendo audios y mensajes telefónicos, donde se mencionan los pagos denunciados. El fiscal Toranzos presentó un informe técnico del teléfono de Fabiana Juárez, ex gerente, que reveló que los mensajes que exigían el pago pertenecían a Vera y Molina.

Adicionalmente, se descubrieron 44 transferencias de dinero, por un total de 436,964 pesos, desde otras cuentas del PAMI a la cuenta bancaria de Vera. La Fiscalía también señala que utilizaron el sistema interno de "bolsín" del PAMI para efectuar pagos, según lo revelado en los audios y mensajes.

Toranzos detalló que Molina y Vera Ramírez también están acusados por la entrega irregular de electrodomésticos donados por la Dirección General de Aduanas, destinados a 1,500 afiliados vulnerables del PAMI. Estos bienes fueron distribuidos en actos de campaña y en beneficio de Ruarte, candidato a concejal en ese momento por el Frente de Todos.