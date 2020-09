A pesar de tener solo tres clínicas, PAMI garantiza camas para afiliados en Salta

En medio de las complicaciones que se han gestado junto a la pandemia del coronavirus, han quedado expuestas una serie de irregularidades vinculadas al PAMI, la atención de sus afiliados con sintomatología de la enfermedad, las deudas con los prestadores, entre otros aspectos.

En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- Verónica Molina, directora general del PAMI en la provincia señaló que están trabajando para sanear las complicaciones y poder dar respuestas a sus afiliados para poder atenderse. En primer lugar disponiendo de canales de contacto y “una disponibilidad mayor en herramientas tecnológicas, por la web, turnos programados, recetas digitales y otras medidas para evitar la aglomeración” de personas.

En cuanto al afiliado que tenga sintomatología compatible con COVID-19 “se tiene que comunicar al 138 opción 9, una línea específica para el PAMI” o también recurrir a una aplicación interactiva o la página de internet. “En caso que nuestros afiliados no tengan este contacto, se derivarán las llamadas (que hagan a los organismos) de Provincia para que el PAMI directamente se informe” de su situación y les de la asistencia.

“SAMEC no es prestador del PAMI, los prestadores son otras empresas, como Paramedic”

En otro sentido, Molina se refirió a la búsqueda de regularizar la situación con los prestadores como así la deuda de la institución. “En esta pesada herencia que recepcionamos, con un PAMI desgastado en Salta, nos encontramos con números complicados para afrontar, no solo con los hospitales sino con otros prestadores”, aseguró en el programa La mañana de CNN.

No obstante enfatizó que “empezamos a regularizar la situación, al día de la fecha no tenemos deuda con ninguno a fin de no engrosar la deuda con otros prestadores, desde 2017 PAMI tiene convenios con el Ministerio de Salud de la Provincia y con esta relación se va a dialogar para ir solventando esta situación”.

“Son 4 años de la gestión anterior que estamos viendo cómo podemos ir arreglando”

Finalmente en su entrevista en Molina comentó por radio CNN Salta sobre las camas disponibles para afiliados en caso de enfermarse de COVID-19. SI bien no hay un número al variar el cuadro sanitario, aseguró que “estamos con camas disponibles, a medida que se van desocupando por PAMI o por cualquier obra se va haciendo un registro de cuántas van quedando libres, al día de la fecha no estamos con faltante de camas, no obstante esta rotación va dependiendo de los días que esté internado un paciente”, concluyó.