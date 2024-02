Diputada salteña cruzó a Máximo Kirchner: dijo que tiene alergia a trabajar

En el tercer día de debate por la ley "Bases" en Diputados, en su alocución la legisladora por Salta Emilia Orozco, que integra el espacio de La Libertad Avanza, apuntó fuertemente contra el kirchnerismo y ratificó su adhesión al proyecto que lidera el presidente Javier Milei.

Empezó, "es mi primera alocución, y jamás imaginé que las primeras palabras que iba a decir es ’siento vergüenza ajena’, he trabajado duro para llegar a esta banca porque entiendo que desde acá se hace la verdadera transformación; y no soy hija de nadie, vengo de muy abajo y en nombre de todo este recinto voy a pedir disculpas a todos los argentinos porque tuvieron que aguantar un discurso paupérrimo del heredero de la máxima corrupción de este país", en referencia al diputado nacional opositor Máximo Kirchner. Es que Orozco justo habló después de Máximo y aprovechó para criticar a su preopinante.

Y continuó, "tenía preparado algo, pero yo no creo en las casualidades, y espero que así como fue muy generosa con el tiempo del diputado propinante (en referencia a Máximo Kirchenr) también lo sea conmigo porque creo que no me alcanzarían los días para detallar la innumerable cantidad de hechos de corrupción que ustedes (por el kirchnerismo) nos dejaron y entonces no estaríamos hablando de una reforma de esta magnitud".

🚨 LO MEJOR DEL DIA



Orozco dió el mejor discurso de su vida frente al PARÁSITO de Maximo Kirchner. Lo DESTRUYÓ en 5 minutos 🔥 pic.twitter.com/126xOdXZqB — GRANPA (@Jubasado) February 2, 2024

"No tenga alergia a trabajar"

En un momento la diputada salteña se dirigió al diputado Máximo Kirchner que se retiraba del recinto para decirle, "por favor diputado, no tenga alergia a trabajar", a lo que la presidenta suplente, la diputada Cecilia Moreau, le pidió a Orozco que mantenga el respeto por los otros diputados.

"Si ustedes no nos hubieran heredado un país sumergido en la pobreza, y no voy a hablar de los niños que tienen hambre, voy a hablar de una cuestión que desde ese sector no pueden mencionar, de la palabra corrupción".

La diputada Orozco continuó: "Voy a dar un giro de 180 grados, voy a guardar lo que tenía preparado en defensa de esta ley, porque voy a acompañar no solamente esta ley sino todas las que mande el Ejecutivo, y en todas las que trabajemos porque es para terminar con los curros de un sector que nos ha fundido", y siguió: "Les voy a refrescar la memoria señora presidente, porque parece que tienen memoria selectiva, amnesia; yo voy a mencionar todos los hechos de corrupción en lo que han sido involucrados y que encima defienden y aplauden". Y enumeró: "Voy a empezar por la muerte del doctor Nisman, la causa de los cuadernos, no se les mueve un poco la cara de piedra; los sobreprecios de Aysa, los bolsos con dólares de López, Aníbal Fernández y la efedrina, la causa Hotesur y Los Sauces, la compra millonaria de viandas en el Ministerio de la Mujer que no solucionaron nada.

"Vengo de una de las provincias con la mayor tasa de femicidios, ustedes creen que solucionaron algo con conferencias y mesas de diálogo, con eso no hacemos nada; las tarjetas de "Chocolate", ojalá no aparezcan más "Chocolates" y aprovecho para felicitar al presidente Martín Menen por haber rebajado los gastos de esta cámara porque el cambio empieza por casa, pero voy a decir que el mayor hecho de corrupción está en la obra pública", afirmó.

En otra parte señaló "qué casualidad que algunos llegan siendo muy austeros y lo primero que hacen es fundarse una empresa, más de un argentino que nos está viendo deben conocer una una obra que se giraron los fondos y no se hicieron", añadió "qué casualidad que la mayoría de esos hechos de corrupción fueron en su gobierno y cuántos pueden hablar del enriquecimiento ilícito".

Para finalizar dijo: "Voy a citar las palabras de un presidente que se ganó mi admiración, primero Javier Milei, por supuesto, y también el presidente Bukele que recibió un país igual de devastado que éste y sabe lo que dijo Bukele ´la plata alcanza cuando no se la roban´.

"Nosotros vamos a trabajar con este proyecto de ley para tener un estado transparente, eficiente y austero, porque ustedes no nos pueden dar lecciones de nada, de lo único que pueden dar lecciones es de cómo fundir un país y enriquecerse ilícitamente", finalizó. /El Tribuno