“Situationship”: el tipo de vínculo de moda en este 2024

Es un concepto que se ha hecho cada vez más popular. Incluso, el diccionario de Oxford lo destacó como una de las palabras que mejor reflejó las tendencias en 2023.

Desde la citada fuente, definen una situationship como “una relación romántica o sexual que no se considera formal o establecida”.

Pese a que las relaciones de este tipo no son un fenómeno reciente, el término tiene el objetivo de ponerle nombre a ciertos tipos de vínculos.

De hecho, en las aplicaciones de citas ya se ha masificado ampliamente y numerosos usuarios lo usan para describir qué es lo que buscan en otras personas.

En este sentido, un sondeo de Tinder realizado en 2022 registró un aumento del 49% en los usuarios que añadieron este estado a sus perfiles.





¿Qué significa?



La autora del libro Si es tóxico no es amor (B, 2023), Eva Gutiérrez, explicó recientemente El País que “fusiona las palabras ‘relación’ y ‘situación’, por lo que se puede traducir como ‘estar en una situación’”.

“Se trata de una forma de relacionarse en la que existe algo, pero, a la vez, no existe nada. Hay sexo, pero no una relación. Quedamos, pero no es una cita. Una situationship es un sí, pero no”, resumió psicóloga.

Junto con ello, precisó que acá “no hay cabida para etiquetas como pareja o noviazgo, porque. No olvidemos que nos encontramos en la era de tener lo que quiero aquí y ahora. Vivimos en el ya mismo, al segundo, y si no me gusta, lo desecho en un solo click. Estamos en la cultura de haber perdido la paciencia. ¿Por qué iba a ser diferente nuestra forma de relacionarnos?”.