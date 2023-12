Edgardo necesita una casa y silla de ruedas para mejorar su calidad de vida

El siniestro vial ocurrido en Avenida Paraguay en noviembre que cambió para siempre la vida de Edgardo y Erika, continúa teniendo sus consecuencias, ya con rehabilitaciones y tratamientos la pareja necesita del apoyo social.

Edgardo, en charla con El Tribuno, comentó que su mujer se encuentra realizando fisioterapia tras pasar una operación de cadera, mientras que por su parte con rehabilitación de por medio, espera caminar con la ayuda de prótesis.

La situación al día de hoy se torna difícil, en la cotidianeidad, al momento de trasladarse no solo de un lugar a otro sino al circular por su hogar: “esta casa no está preparada para una persona con discapacidad. Así que ese es mi pedido también, si me pueden dar algo” comentó.

En su nueva realidad, Edgardo empezó los tramites para obtener el certificado de discapacidad, y pide encarecidamente una silla de ruedas que se adapte a sus necesidades porque con la actual no puede manejarse en los adoquines y tampoco desmontarla para movilizarse en vehículos.

Laburantes como nadie, antes del accidente la pareja solo contaba con la tarjeta Alimentar, planes sociales que cobrara Erika y su carro sandwichero que trasladaban al momento del terrible accidente.

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo por medio de trasferencia al alias "Edgardo2782".

“Lo que está pasando es muy duro, es como un infierno. Tengo dos hijas a cargo y por ellas me estoy poniendo fuerte” manifestó.