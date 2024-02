Derrumbe en el casco histórico de Cachi: “Es el desgaste natural cuando no hay un uso"

Tras el derrumbe de una parte de una vivienda en la localidad de Cachi, que además cayó sobre el vehículo de unos turistas, Américo Liendro, Intendente de la localidad se refirió a la situación en particular y detalló la situación económica-social de su Municipio.

Consultado sobre el mantenimiento del casco arquitectónico de Cachi, teniendo en cuenta el derrumbe de una vivienda durante el temporal del día martes, explicó que "la conservación de la parte arquitectónica enfrenta muchas dificultades debido a que algunos propietarios venden sus propiedades y llegan personas de otras partes con diferentes perspectivas".

Respecto a la vivienda que se dañó dijo que ayer ya estuvo trabajando el personal de la Asesoría Técnica de la Municipalidad. "Estoy yendo a ver cual es el informe o dictamen que me pasa la Asesoría técnica para ver como conservamos esta vivienda privada que es de una sucesión, en la cual no está viviendo nadie, eso también tiene que ver con el desgaste de las viviendas cuando no hay un uso, ahora tenemos que ver a los herederos, pero no son cosas que se resuelven al instante".

Respecto al auto dañado que pertenecería a unos turistas consideró que lo cubrirá el seguro. "En estos días vamos a ir viendo como resolver el tema. No es un desgano del Gobierno Municipal, son cosas naturales que pasan a las cuales no podemos impedirlo pero sí comprometidos en seguir trabajando y conservar la parte arquitectónica del pueblo".

Una economía basada en la Agricultura y el Turismo

“Estamos en una situación económica complicada, pero la llevamos con normalidad, trabajando y teniendo en cuenta que estamos en una zona de Argentina donde impacta bastante esa situación", expresó el jefe comunal.

Aseguró que el clima está provocando algunos inconvenientes en la agricultura. “En la zona hace mucho calor y se padece la sequía. La agricultura es lo más importante de nuestra economía pero está complicada la venta, algo que tiene que resolver provincia y nación, luego el sector del turismo surge con muchísima fuerza porque la tenemos como política de estado municipal”.

Respecto al turismo y las vías de comunicación terrestre que se ven afectadas por las inclemencias climáticas y el paso del tiempo explicó que trabajan constantemente con Vialidad de la provincia para la conservación de las rutas. !"A Cachi se accede por ruta provincial 33, y a ellos le pedimos que arreglen algunos baches. La ruta nacional 40 es un pedido a Nación conjunto con Cafayate, un camino muy complicado en este verano. Y solicitamos la conservación del asfalto de Cachi a Payogasta muy deteriorado.”

Por último agregó “con el rumbo actual del país solo pedimos la conservación. "No podemos pedir mejoras; pensar en que un privado venga a invertir en Cachi, municipio chico, es perder obra pública; para este tipo de gobierno es muy importante porque se genera trabajo y da de comer a muchos pobladores”.