Camacho: “Si Nación decide abandonar el plan de viviendas, lo terminaremos nosotros”

Se inauguró oficialmente la Circunvalación Noroeste luego de dos años de obra para conectar la zona norte y oeste de la ciudad de Salta. En el acto inaugural estuvieron presentes el gobernador Gustavo Sáenz, ministros y el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand.

InformateSalta se hizo presente en el lugar en donde dialogó con Sergio Camacho el ministro de Infraestructura que habló de la situación de la provincia con respecto a la quita de fondos nacionales para la obra pública: “El gobierno nacional si decide abandonar el plan de viviendas, lo terminaremos nosotros, avanzaremos con todas las obras en un plazo mayor, será de manera más acotada pero los principios del Gobernador de avanzar en un plan de obra de igualar de oportunidades siguen intactos”.

También dijo lo afectada que esta la provincia debido a esta medida nacional: “Perjudicadas como todas las provincias, tenemos planes de viviendas, la Ciudad Judicial de Oran, el dique limón y un montón de obras más que desde diciembre no hay acción de los pagos de certificados, sino que no hay respuesta de que va ocurrir, mientras tanto nuestra responsabilidad es seguir trabajando para dependiendo de nación o no culminar las obras que están en ejecución”.

Con respecto a la obra de la circunvalación declaró que: “Veinte años hubo que esperar para que se termine esta circunvalación, la comienza la gestión de Gustavo Sáenz y la culmina Gustavo Sáenz y claramente después de la alegría que sentimos hoy, mañana seguiremos trabajando”.