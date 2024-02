Por la falta de los fondos nacionales, los docentes piden aplazar el inicio de clases

En una reunión mantenida por las paritarias 2024, los sindicatos no aceptaron la idea de calcular paritarias de acuerdo a la recaudación y no a la inflación. En este sentido solicitaron crear mesas sectoriales, no solo para discutir salarios sino también las condiciones laborales y particulares de cada sector.

En cuanto al área educativa plantearon aplazar el inicio de clases, revisar las liquidaciones de enero y definiciones sobre el incentivo docente, como condición para avanzar con las paritarias.

Por su parte, los gremios de salud pidieron regularizar la situación laboral de los trabajadores contratados y monotributistas.

Aunque no se ofreció un porcentaje de aumento, desde el Gobierno aseguraron que el próximo miércoles se dará una respuesta a los pedidos de los gremios. Según publicó FMAries, el ministro Camacho descartó que las paritarias se trabajen sobre la recaudación.