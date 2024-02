La obra pública en Salta, entre su parate y el personal desocupado por el ajuste de Nación

En medio de los ajustes que está realizando el Gobierno de la Nación para afrontar la crisis económica heredada, desde el sector de la construcción reiteraron el fuerte impacto que están sintiendo ante el parate que se determinó para la obra pública, con una incertidumbre latente y la preocupación por los trabajadores del sector.

Así lo enfatizó Rubén Aguilar, secretario de la UOCRA en Salta quien en diálogo con El Once TV, comentó que mantenían la esperanza de la continuidad de algunas obras que estaban avanzadas, algunas de ellas muy importantes, pero “hoy están prácticamente paradas y muchas de estas paradas del todo”, se apenó.

Para recalcar la gravedad del momento que viven, indicó que algunas empresas “empezaron a presentar notas informando que ya no tienen personal, ese personal va a quedar desocupado, si bien les van a pagar fondo de desempleo por algunos meses, no les alcanza para vivir”.

Profundizando el escenario actual, dijo que habían obras que se encontraban en tratativas para reiniciarse, como ser la del hospital San Bernardo, pero “el tema es que con este cambio de Gobierno, no están los cuadros formados en la administración del Estado, Vialidad no tiene director, no hay nadie que se haga cargo y quiera pagar los certificados de obra”, ejemplificó una complicación.

“Es grave la situación”

Por último Aguilar sentenció que esta realidad es un problema no solo presente sino también a futuro, pues a posterior “no solo es más costosa y hay que cotizarla nuevamente, hay muchas que luego ya no sirve, termina siendo el doble o triple de costosa”, concluyó.