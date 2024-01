Con los cambios en Infraestructura de Nación, preocupa la obra del puente en Vaqueros

Con el cambio de Gobierno en la Nación, parte de la incertidumbre se centró en la continuidad de la obra pública por el recorte de la nueva administración. Con este escenario, los trabajos en el puente del río Vaqueros estuvieron en duda, luego se calmó pero ahora regresa al interrogante de qué pasará con el mismo.

Es que, con los cambios en el Gabinete Nacional y la baja de categoría del Ministerio de Infraestructura a una Secretaría, en el municipio vaquereño esperan definiciones para saber si pueden continuar con la ejecución de la obra, pese a que ya está licitada y que los trabajos se realizaron hasta noviembre, cuando se frenaron.

Al respecto de este tema el intendente de esa localidad, Daniel Moreno, dialogó con FM Aries donde dijo recordó que la obra del puente de ingreso al municipio “ya está licitada, está en ejecución, está el proyecto presentado con los dos estudios de impacto ambiental, está todo presentado; estamos esperando que Nación decida empezar”.

A esto recordó que, cuando apenas asumió el nuevo Gobierno, les dio tranquilidad el anuncio que las obras en ejecución se terminarían, anuncio que lo tomaron como algo positivo. Ahora, avizora un panorama difícil tras la salida del Guillermo Ferraro y la baja de rango a Infraestructura.

Asimismo la preocupación va en que la obra “si no la hace Nación, no la puede hacer nadie”, aseguró Moreno pues “es opción dásela a un privado que cobre peaje, pero cobrarle a una persona que vive en Vaqueros, que por ahí no le alcanza para comer, ¿cómo hacemos?”, cuestionó.