Tras el discurso de Milei en el Congreso, ATE convocó a un nuevo paro nacional

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional convocó a un nuevo paro nacional en rechazo a las medidas del gobierno de Javier Milei y al discurso del Presidente en la inauguración de la sesiones ordinarias del Congreso. Si bien todavía no se confirmó la fecha final de la medida, será en la semana del 11 de marzo. Será el segundo paro en semanas, ya que los estatales realizaron esta medida de fuerza el lunes 26 de febrero, hace tan solo unos días.

"Acá a los únicos que les ofrecieron plata fue a los Gobernadores. A los estatales y jubilados sólo agravios y más ajuste. Luego de escuchar el discurso de Javier Milei, desde ATE hemos decidido repudiar las críticas que el mandatario realizó contra el sindicalismo y contra el Estado, y convocar a una nueva medida de fuerza nacional en el sector público. A los ataques, a las descalificaciones, y a los intentos de destruir el último refugio de los que más sufren, que es el Estado, le respondemos con nuestro derecho de huelga y movilización", tuiteó el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar

El dirigente gremial siguió: "El Pacto de Mayo es extorsivo y distractivo, para continuar con la destrucción de la Argentina. En momentos de crisis profunda como éste, es el Estado el único que nos va a ayudar. El Estado no es una organización criminal como dice el Presidente. Criminales son los 4 o 5 vivos que mantienen negocios con el Estado, y los grupos económicos que saquean todos nuestros recursos naturales. Y son esos los negociados que el Gobierno quiere perfeccionar. ¿Privilegiados los estatales que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza y no llegan a fin de mes? Acá los únicos privilegiados son los de AEA que le redactan las leyes a Milei". Y agregó: "Llamaremos a las instancias orgánicas del Frente de Gremios Estatales para definir la fecha de la nueva Jornada de Lucha, que será en la semana del 11 de marzo".

Previo al paro del 26 de febrero, Aguiar había expresado en sus redes sociales: "Le ponen techo a las paritarias y las quieren hacer desaparecer. El ajuste es intencional y deliberado. Además, continúan con las amenazas de despidos y los intentos de privatizar empresas públicas". "Reclamamos aumento salarial ya por encima de la inflación, inmediata reincorporación de despedidos sin causa y pase a planta permanente. Además, rechazamos cualquier intento de privatización, el Estado no está en venta", había añadido en aquel entonces.

Aguiar rechazó el discurso de Milei y la convocatoria al "Pacto de Mayo"

Después de que el Presidente convocara para el 25 de mayo a la firma de un documento con 10 políticas de Estado al que denominó como "Pacto de Mayo", el secretario General de ATE lo cruzó en Twitter. "Con Milei, ahora el Día de la Patria será el día de la extorsión", es el título de la respuesta de Aguiar.

"Milei nos pide paciencia y confianza. La poca paciencia que nos quedaba la perdimos después de escucharlo. No nos pida que confiemos. Nunca confiamos en usted ni en su Gobierno, porque el modelo de país que propone no nos incluye con una vida digna. Pretende extorsionar a gobernadores, diputados y senadores. Quiere comprar con plata la Ley Bases y el mega DNU. A eso usted lo llama alivio fiscal. Propone una reforma laboral y la vuelta de las AFJP, y no mencionó ni una sola medida en favor de los jubilados, trabajadores y sectores populares", comenzó el dirigente gremial, y siguió: "Ninguna de sus propuestas son novedosas, queda claro con sólo escucharlo citar a Menem. Se trata en todos los casos de políticas que en nuestro país ya fracasaron. Nos siguen proponiendo sufrir, y a ustedes este desastre ni los roza. Destacamos de su discurso que si se encuentra con obstáculos, no se va a detener sino que va a acelerar. Tenga cuidado. No acelere mucho que en cualquier momento puede chocar".

Y concluyó: "Cobardemente usted volvió a cuestionar al sindicalismo. En medio de esta crisis profunda, nuevamente habló de un Estado criminal. Y pensar que es el Estado el único que nos va a salvar. ¡Orgullosamente estatales!".