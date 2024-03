Socorro Villamayor: “Sáenz pelea por los fondos y Orozco es una novata en la política”

Tras la apertura de sesiones la diputada Nacional, Emilia Orozco, dio una entrevista en el medio Datasa, donde opinó respecto al gobernador y lo tildó de mentiroso, sus dichos se viralizaron rápidamente y legisladores provinciales salieron a respaldar al gobernador y su lucha por los fondos provinciales.

Socorro Villamayor, en diálogo con InformateSalta, dijo que es importante entender el discurso del gobernador “desde lo propio y no desde interpretaciones subjetivas. En algún párrafo se refirió a la situación de los legisladores nacionales, que algunos de ellos no están trabajando para un progreso de la provincia, frente a estas drásticas medidas nacionales, sino para una vidriera personal, esa es mi interpretación”.

Puntualmente sobre la acusación de mentiroso, consideró: “Ella es novata en la política, ha dado un salto muy audaz, desde una concejalía muy pequeña de un municipio a una diputación nacional, indudablemente ingresó a través de un partido político que hoy está generando un líder como lo es Milei y está queriendo copiar y llevar esta conducta que es innegable de rotular, descalificar y utilizar términos agraviantes”

Actividad legislativa

Consultada respecto a cómo se prepara para este año legislativo reconoció que será “muy particular, radicalmente opuesto a lo que veníamos viviendo. Los argentinos agobiados y decepcionados del gobierno que se fue, eligieron algo totalmente diferente y esto va a impactar en la actividad legislativa”.

Consideró que el 2023, el año estará signado por “los cambios que se quieren implementar que está impactando duramente en la economía de las provincias, en este sistema que se dice federal y no lo es, las provincias no tienen una autonomía financiera y necesitan que los fondos que desde las provincias van a nación y de ahí tienen que repartirse de nuevo, no se corten”.