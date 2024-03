Sáenz: “Los salteños tienen un gobernador que no se caga y que no se arrodilla”

En un contexto en el que se debaten las políticas regionales y la distribución equitativa de recursos, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en diálogo con el periodista Daniel Murillo, enfatizó la importancia de defender los derechos y necesidades de los salteños.

En la oportunidad, subrayó la necesidad de promover un federalismo efectivo que garantice el desarrollo y bienestar de todas las regiones del país.

“No pueden seguir cagando al interior, no pueden seguir jodiendo a la gente del interior que la pasa mal”

Además, apuntó contra los legisladores nacionales por Salta que representan al espacio de Javier Milei. “No pueden estar contentos de que a los salteños les aumenten el boleto porque nos quiten el fondo Compensador, no pueden estar felices porque a los maestros les quitan el incentivo docente, y acompañar este tipo de medidas, no pueden estar contentos, felices”, reclamó.

“Me da vergüenza que haya legisladores que acompañen este tipo de decisiones”

En ese punto, dijo que lo que le importa es salir a la calle y que “los salteños vean que tienen un gobernador que no se caga, que no se arrodilla, que no le tiene miedo a nadie, que no se paraliza con nada y que va al frente, aunque le cueste".

"Los salteños tienen un gobernador que no se caga"

“La estamos pasando mal, eso es lo que tienen que entender los diputados nacionales y los senadores nacionales por Salta, defiendan a Salta, no se van a equivocar, defiendan a los salteños, no se van a equivocar”, concluyó.