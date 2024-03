Mujer clama por un estudio para su esposo enfermo: "Es imposible pagarlo"

Intenso es el pedido que está realizando una mujer para que el hospital San Bernardo le pueda hacer un estudio a su marido a raíz de un tumor, como también que un médico lo pueda atender, pero por más que intenta no consigue el modo para reservarse una fecha para su atención.

Matilde es esta vecina de Salta Capital quien, en diálogo con Multivisión Federal, comentó cómo vienen siendo sus intentos para conseguir que el nosocomio atienda a su pareja. “Vas a la mañana, a la tarde, llamo al 148 pero no se puede conseguir, yo quiero un turno para una tomografía para mi marido, tiene un tumor en el hígado”, indicó.

A esto sumó que a él ya le realizaron otra operación, de la vesícula más puntualmente, y posiblemente tengan que extirparle el hígado por dicho tumor. Sin embargo “nos dicen que no tienen para una tomografía por contraste, hoy me dijeron que lo haga de forma particular y yo no tengo (para pagar) sino no iría a pedirles”, se lamentó.

En este punto puntualizó que el mencionado estudio, de forma particular, tiene un costo cercano a $250.000, lo cual para ellos “es imposible pagarlo, no tenemos, hace 2 semanas que no trabajamos, él está enfermo y no puede dormir, no puede respirar”, sumó al caso.

Por último reiteró que del hospital precisa un turno para esa tomografía y un turno con un médico cirujano pues “al día de hoy no lo vio ni un médico” para saber cuál es la gravedad de su caso, concluyó en su demanda.