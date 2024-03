Para Olmedo, los rumores sobre su remoción surgieron por la decisión de "no pagar al que no trabaje"

Una noticia que supo difundir el medio nacional Todo Noticias afirmaba que el dirigente salteño de Ahora Patria, Alfredo Olmedo, había sido desplazado de la presidencia del PARLASUR, con los parlamentarios argumentando contra éste que tienen “pérdida absoluta de confianza en el desempeño de las funciones, extralimitación de facultades al haber incumplido la voluntad consensuada de los parlamentarios y la falta de respeto con sus pares nacionales”.

Sin embargo y pese a lo dicho por el medio citado, Olmedo salió a aclarar lo ocurrido manifestando que, efectivamente, hubo un pedido de remoción del cargo que ocupa, pero que los motivos reales fueron un enojo al tomar la determinación de no pagar a quienes no asisten a trabajar.

Así lo indicó en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde Olmedo señaló que fue “una información tergiversada, si bien hay una nota publicada de algunos congresales con los que no nos reunimos nunca, que aducen que por una falta de confianza querían cambiar de presidente”, aseveró primeramente.

A esto contó que, entre sus acciones en el PARLASUR, tiempo atrás tomó la decisión de sacar a secretario por tener una condena firme por pedofilia. “Lo segundo que se tomó en cuenta fue que, quien no viene a trabajar, no cobra, ¡qué curioso! Asesores de algunos argentinos no cobraron y parece que eso les molestó”, consideró.

Con estos planteos, Olmedo espetó que mientras sus pares se enojaron con sus medidas, de su parte él no cobra por su cargo, pues es ad honorem, pero tampoco los viáticos. “Tomé la decisión que, si no cobro el sueldo, si tengo la posibilidad de poner mis viáticos, no los cobro, yo llevo mi auto particular para allá”, se puso de ejemplo.

“La excusa que dijeron fue la falta de confiabilidad, es porque no les pagué el sueldo, es porque no fueron a trabajar nunca, ¿qué confianza van a perder si nunca fueron a sentarse al sillón de trabajo?”