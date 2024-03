"Necesitamos el compromiso de bolicheros, no es que al salir ya no se ocupen"

El dolor se apoderó de la sociedad salteña, conmocionada por el accidente ocurrido en la madrugada de este domingo 17 de marzo, cuando un automóvil embistió a una decena de personas en la peligrosa avenida Paraguay de zona sur, caso por el que hay 2 detenidos y tres víctimas fatales confirmadas.

En medio de las repercusiones sobre este caso, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad, Matías Assennato, estuvo dialogando con FM Aries donde señaló lo dificultoso de hacerle frente al alcohol al volante, ante la gran cantidad de salteños que se confían en el “a mí no me va a pasar”, y la falta de empatía de la sociedad a cumplir las normas de seguridad.

“Esto del alcohol al volante está pasando en muchos lugares, esa noche (por la madrugada del domingo) estábamos con 2 operativos, secuestrando vehículos en accidentes sin víctimas, pero incluso con el alcohol”, indicó primeramente agregando que “esto lo vivimos todos los días”, con el secuestro de vehículos.

Consultado si bastan los operativos y los agentes que disponen en los controles, Assennato defendió que han aumentado la cantidad de personal activo en las noches, con los 120 agentes de su cartera operando en distintos turnos, con operativos especiales, controles, rondas, muchas itinerantes y otras fijas. “Es algo que nos tiene preocupados y ocupados”, enfatizó.

Cuenta de esto, dijo que el mes pasado hubo una media de 200 vehículos secuestrados, muchos de estos por alcoholemia positiva, y cerca de 4000 multas. “Es una situación en la que se hace un enorme esfuerzo y lo vamos a redoblar, pero necesitamos el compromiso de todos los actores, del sector privado, de la cámara de locales bailables, no es que al salir por las puertas del establecimiento, ya no se deben ocupar, necesitamos una participación activa de ellos, de la conciencia de los que suben a un vehículo, el ‘no me va a pasar’ a veces pasa”, concluyó.

“Dependemos también del compromiso de la ciudad para dejar de lamentar estos hechos; el ‘no me va a pasar’, el ‘tomo y manejo’, son situaciones que pasan”