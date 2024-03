La mayoría de los salteños estaban a favor de exigir 2 materias aprobadas para renovar el "Pase Libre"

Tras una disposición de la Autoridad Metropolitana de Transporte, se modificó la normativa para acceder al "boleto estudiantil" de la región metropolitana, en la cual se exige a los estudiantes que deben tener al menos dos materias aprobadas en los últimos doce meses para renovar el beneficio.

Luego que la UCASAL elevó la información, desde la UNSA no hicieron lo mismo, no indicaron quiénes eran estos alumnos que cumplimentaban el requisito, tras lo cual desde hace unos días, hay decenas de estudiantes haciendo fila en las afueras de SAETA para contar con el pase gratuito.

En el medio, los salteños se expresaron para dar su visto bueno a la disposición, considerando como positivo el requisito de cumplimentar mínimo dos materias al año, apuntando a terminar con la costumbre de quienes se anotan a carreras para contar con los viajes gratis y no cursar.

Así lo indicaron a través de las redes de InformateSalta. “Está de diez”; "Totalmente de acuerdo, tiene que ser gratis para el alumno que realmente estudia”; “Perfecto, tienen que demostrar un rendimiento académico”, “Qué gracioso quien viajar toda la vida gratis”, son algunas de las expresiones vertidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por InformateSalta (@informatesalta)

Algunos se permitieron cuestiones a quienes buscaban percibir el beneficio pero no cumplimentaban materias o que ni siquiera iban a cursar. “Si tenés el pasaje gratis y no tenés aprobadas ni dos materias en un año, para qué vas?”; “Que tenga boleto. aquel estudiante que tiene interés en estudiar y no el avivado o también el mentiroso”, dijeron algunos usuarios.

Otro enfatizaron en la condición de aprobar dos materias al año. “2 materias! Tampoco les piden mitad de carrera”; “2 materias no son nada”, “Están pidiendo 2 materias aprobadas, si te pedirían 6 ahí sí quéjate, pero 2 en 1 año”, “Son dos materias nomás, una por cada cuatri, no es tan difícil”, manifestaron los salteños.

“Que no les den nada si no justifican y listo”