De forma temporal, levantaron las restricciones al "Pase libre" para alumnos de la UNSA

Luego de las largas filas de alumnos de la UNSA para renovar sus viajes gratuitos en el colectivo, entre el Gobierno de la Provincia y autoridades de esa universidad y del sector del transporte, acordaron levantar las restricciones al pase de forma temporal, para que los alumnos puedan contar con el beneficio y luego seguir cumplimentando el trámite.

Así lo supo móvil de InformateSalta, quien estuvo este martes en Casa de Gobierno donde se mantuvo una reunión entre la Autoridad Metropolitana de Transporte, la empresa SAETA, la Universidad Nacional de Salta y el Ejecutivo provincial.

Al respecto el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, precisó que este encuentro surge tras la determinación asumida de controlar el boleto estudiantil y su correcto uso, para lo cual AMT dispuso que quienes quieran percibirlo deben tener 2 materias aprobadas al año, pero que la UNSA no dio esa información al tener una normativa de confidencialidad.

“Entonces, para evitar esas filas y las pérdidas de tiempo, solicitamos a la AMT que se levante de manera provisoria la base de los estudiantes y luego SAETA continuará con los controles”, anticipó Villada agregando que “queremos que el beneficio le llegue a quien corresponda y no de manera excesiva, no a quienes no van a la universidad y no aprueban materias”.

“Vamos a levantar el pase de manera condicional y de manera temporal, luego cada uno, como la universidad no puede dar la información, demostrará que cumple el requisito”

A esto sumo que se dio instrucción tanto a la AMT como a SAETA que adopten un proceso de validación de las condiciones de los estudiantes, del modo más ordenado posible, con un plazo mayor para la entrega de la información por parte de los cursantes. “Vamos a seguir cuidando el bolsillo de quienes pagan el boleto, eso significa que las gratuidades lleguen a quien corresponda”, concluyó.