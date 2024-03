Una madre vive en un calvario, teme por su vida y la de sus hijos

Una madre de tres hijos vive un calvario en la localidad de Embarcación y pide ayuda de manera urgente antes que las consecuencias sean mayores.

Se trata de Margarita Gutiérrez quien habló con Multivisión ante el caso de violencia vivido por parte de su expareja el cual se presentó en su hogar rompiendo puertas y paredes: "Me vive amenazando, la familia de él, lo mismo".

Margarita se separó de su ex pareja y padre de sus hijos al que denunció por violencia de género y por no pagar la cuota alimentaria. A su vez, contó que desde el primer día que se separó la vive amenazando sin pasarle la manutención a sus hijos: "A mis hijos los mantengo como se puede. Él y su familia no me ayudan y están pendientes de lo que hago. A mis hijos no los bajan de matacos y chiretes" expresó.

También aclaró que su ex pareja tiene una orden de restricción perimetral la cual no cumple ya que se presenta sorpresivamente al domicilio para violentar cosas y amenazarla: "Yo tengo miedo, a mi hermano lo podrían haber matado. El padre de mi ex pareja le quiso hacer un disparo, si él no se agacha le mete el disparo en la cabeza", relató entre lágrimas.