La patria y los más excluidos, las intenciones de los salteños en estas Pascuas 2024

La comunidad católica se adentra en días muy especiales en su religiosidad, transitando la Semana Santa rumbo a renovar su fe en las Pascuas 2024, donde la invitación es dar ese “paso” a la conversión en Cristo, obrando por los demás y generando actitudes de bien hacia el prójimo.

Así lo enfatizó el padre Martín Farfán, sacerdote de la parroquia de Aparecida en Vaqueros, quien en diálogo con InformateSalta reflexionó de lo trascendente de estas jornadas de fe y oración. “Terminando el tiempo de cuaresma, nos preparamos para dar este paso, que es lo que significa la Pascua, es un paso a la vida, a tener gestos concretos nuevos, a una responsabilidad social y comunitaria”, indicó.

El padre Farfán resaltó que a veces la gente puede experimentar soledad o angustia, sentir que tocó fondo, pero “este tiempo es para levantarse y seguir caminando, es la invitación de Jesús porque nos llama; la corrupción y el mal no tienen la última palabra, sino el bien, la verdad y la justicia”, aseguró.

“Nos falta la cultura del diálogo y del encuentro, es aprender a hablar menos y escuchar más, al que piensa distinto, nadie es dueño de la verdad”

Consultado sobre lo indicado por monseñor Mario Cargnello, de evitar la envidia, la ambición y la avaricia, el párroco ahondó en que el corazón humano es “connatural, lo dice el apóstol San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que debo, si nos sacamos las caretas descubrimos que tenemos sentimientos no buenos pero ¡qué bueno que tengamos la capacidad de entender que debemos cambiar, dar ese paso!”, invitó.

Por último el religioso recalcó en que las oraciones por la comunidad católica de este tiempo piden “por la patria, el bien común es la patria, y por los enfermos, por los que sufren, por los más excluidos; la oración está para que asumamos un rol más protagónico, pasar de ser habitantes que viven a ciudadanos que se comprometen”, concluyó.

“En vez de ser cristianos aparentes y observadores, de ver cómo Jesús sufre y está solo, debemos dar un paso y ser protagonistas, ¿qué hago por los demás, por los que sufren?”