Modernización del estacionamiento medido: “Vamos a apoyar siempre que no perjudique al trabajador”

Ante la propuesta del municipio de modernizar el sistema de estacionamiento medido en la ciudad, se llevarán a cabo hoy charlas informativas para interiorizar a los permisionarios en los cambios previstos y brindarles la oportunidad de plantear consultas esenciales.

Oscar Luna, referente del sector, enfatizó la colaboración entre las partes involucradas: "Estamos trabajando de la mano con el municipio, abordando todas nuestras inquietudes. Si bien existen posturas divergentes, estas charlas informativas son un espacio para el intercambio constructivo".

Las sesiones contarán con la presencia de un técnico especializado que profundizará en los detalles del proceso de modernización. "Queremos comprender qué cambios se proponen, cómo se llevarán a cabo, desde cuándo, y si se requiere alguna adaptación. Es crucial que los permisionarios puedan expresar sus preocupaciones y opiniones", dijo a CNN Salta.

El referente subrayó la importancia de no afectar la estabilidad laboral de los permisionarios. "Estaremos de acuerdo con los cambios siempre y cuando no pongan en riesgo el empleo del trabajador del estacionamiento medido".

Después de cada sesión, los permisionarios se reunirán para analizar lo discutido y presentar sus perspectivas a las autoridades pertinentes. "Apoyaremos estas medidas siempre y cuando no pongan en peligro el sustento de los trabajadores. No queremos que, en seis meses, digan ustedes ya no son funcionales y nos vayan desplazando", agregó.

Finalmente, hizo un llamado al diálogo y la colaboración entre todas las partes involucradas: "Solicitamos un diálogo abierto y una escucha activa, ya que somos nosotros quienes operamos en las calles. Si bien las autoridades establecen las pautas, el intercambio de ideas y opiniones es fundamental para mejorar este sistema".