Robos, peleas, usurpación: El calvario que viven los vecinos de la ex escuela Uriburu

En las últimas horas se dio a conocer el estado de la ex escuela Uriburu que se encuentra en total abandono, al borde del derrumbe y que últimamente se volvió un "aguantadero". Por esto último, crece la preocupación de los vecinos de la zona por los hechos de inseguridad.

Gustavo, es un vecino que tiene una vivienda para alquilar en calle San Juan, justo al lado de la exescuela y se comunicó con la redacción de InformateSalta para comentarnos de los dos hechos delictivos, el primero la semana pasada y el segundo hoy, que sufrió por parte de la gente que se instala en el edificio abandonado.

"No se si se derrumbó o me hicieron un boquete pero me entraron a robar todo el baño. Hice la denuncia y hoy me volvieron a robar" apuntó Gustavo. También realizó las denuncias correspondientes hasta pidió consigna pero no tuvo solución: "El primer robo lo sufrí hace una semana y media atrás, y hoy otro robo de vuelta" afirmó. Cabe aclarar que le robaron bomba de agua, griferías, inodoro, bacha, entre otras cosas y declaró que "tiene miedo de que lo usurpen".

Con respecto a la gente que se mete en la ex escuela, comentó que se instalan, hacen fogatas, se drogan, gritan y pelean, sumado a la falta de higiene: "Desde que la escuela que se puso en estado de derrumbe, comenzaron a pasar estas cosas". Además afirmó que ellos mismos rompieron la puerta de entrada del edificio para poder entrar y salir como si nada.

A pesar de las denuncias realizadas desde hace siete meses aproximadamente, Gustavo comentó que la policía solo se acercó dos veces a sacar la gente y nada más: "Es un calvario" concluyó.